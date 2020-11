Elisa Isoardi show: dopo Ballando con le stelle diventa carciofara al mercato – VIDEO

Elisa Isoardi ha stupito tutti i follower di Instagram con un video che l’ha vista impegnata in una sfida inedita per lei al mercato

La conduttrice è stata una delle protagoniste assolute del programma “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci. In coppia con il maestro Raimondo Todaro ha regalato tantissime emozioni al pubblico, che ha seguito con passione ed entusiasmo le loro gesta. Ad oggi non si hanno ancora notizie certe sul rapporto della coppia. In pratica ci si chiede se davvero i due possano stare insieme dopo il loro particolare feeling mostrato durante i mesi di sfide e balli. La delusione per la mancata vittoria ed il quarto posto ottenuto in finale è stata smaltita dalla conduttrice, ma non si riesce ancora a capire se tra la coppia davvero ci sia del tenero. Il mondo del gossip è pronto a scommettere su una loro relazione che va avanti dai mesi del programma. Ma i diretti interessati preferiscono mantenere il riserbo sulla loro vita privata e non dare troppo nell’occhio.

Elisa Isoardi negli scorsi giorni ha parlato anche della sua storia con Matteo Salvini, ammettendo di non essere all’epoca preparata per un tipo di rapporto così esposto ai media. “Abbiamo sbagliato entrambi” ha confessato. Intanto in queste ore, dopo le fatiche di “Ballando con le stelle” è tornata a mostrarsi sorridente e felice su Instagram. Con foto e video che hanno scatenato l’entusiasmo dei follower. In uno di questi si è mostrata in una versione insolita, passando dalle gare di ballo ed alla conduzione di programmi televisivi a simpatica ‘carciofara’ al mercato. Ha sfidato la signora Maria nel pulire il maggior numero di carciofi possibili, perdendo ovviamente. Nel video la conduttrice ha chiesto alla signora Maria in modo scherzoso: “Dopo il carciofo arriva il marito?” con la risposta della signora “Bello e con i soldi”. Video pubblicato sotto come al solito lasciando a voi i commenti.