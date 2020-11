Gilles Rocca la confessione: “La mia carriera è stata bloccata dall’incidente”

Vediamo che cosa ha dichiarato Gilles lasciando tutti senza parole, perché in pochissimi conoscevano il motivo di quanto accaduto.

Come sappiamo, lui è il vincitore del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle, e stiamo parlando di Gilles Rocca.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato sulla sua carriera, che in pochi conoscevano.

Gilles Rocca la confessione: “La mia carriera è stata bloccata per questo motivo”

Sabato passato si è svolta la puntata finale del programma, super amato e seguito, Ballando con le stelle, ed il vincitore è stato proprio lui, ovvero Gilles Rocca, insieme alla sua ballerina Veera Kinnunen.

Il bravo, e bello, attore ha rilasciato in questi giorni una intervista particolare al giornale Gente, che ha lasciato tutti senza parole, perché ha svelato un aneddoto particolare sulla sua carriera e sul suo passato.

Si perché, Gilles, prima di diventare un famoso attore aveva intrapreso la carriera di calciatore, ma qualcosa è successo che l’ha bloccata, ovvero un brutto infortunio.

Ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“Nasco come calciatore, in realtà. A 20 anni ero nelle giovanili del Lazio e in seguito della Lazio e in seguito ho giocato in Serie C con il Frosinone. Poi un brutto infortunio ha bloccato per sempre la mia carriera”

Gilles, ha anche svelato di lavorare dietro alla macchina da presa, perché è un backliner, ovvero una di quelle persone che intervengono in scena per sistemare microfoni o quanto necessario durante le dirette, ed era presente sul palco al momento della famosa lite tra Bugo e Morgan a Sanremo.

Milly Carlucci, poi lo aveva chiamato già circa 9 anni fà per partecipare a Ballando con le stelle, ma in quel momento non era riuscito ad incastrare tutti i suoi impegni, ed è stato sicuramente meglio così, dato che ha vinto questa edizione del programma.

E voi cosa ne pesate della vincita a Ballando con le Stelle di Gilles Rocca? Conoscevate questo aneddoto sul suo passato?