Coronavirus, anche Giovanni Ciacci è positivo: l’annuncio sui social

Alla lunga lista dei famosi risultati positivi al Coronavirus si aggiunge anche Giovanni Ciacci: ecco il post con cui il noto stylist lo annuncia.

Anche Giovanni Ciacci ha contratto il Coronavirus. È stato lui stesso a rivelare la propria positività al tampone tramite un post sui social. E le sue condizioni di salute? Il personal stylist non manca di informare i fan a proposito: ecco che cosa ha dichiarato sui social.

Un altro nome che va ad aggiungersi alla già lunga lista di vip che hanno contratto il Coronavirus: Giovanni Ciacci ha scelto di annunciarlo su Instagram, tramite un post condiviso sul suo profilo personale, e svela anche i dettagli riguardo alle sue condizioni di salute.

Come sta Giovanni Ciacci?

Non sarebbero preoccupanti, almeno per il momento, i sintomi. Come spiega nel post, infatti, Ciacci al momento non avverte alcun tipo di sintomo collegato al Covid-19, la temuta malattia da Coronavirus.

Una buona notizia questa, anche se per ora lo stilista si trova ovviamente in isolamento forzato nella propria abitazione presso il capoluogo lombardo, nel cuore di Milano.

Resterà in casa fino ad un esito negativo del tampone, quindi, a meno che sopraggiunga un aggravarsi della situazione clinica che metterebbe il noto stylist nelle condizioni di un ricovero. Ovviamente la speranza è che questo non succeda e, con l’augurio di aggiornare presto i fan riguardo alle proprie condizioni di salute, Ciacci ha salutato i propri amati e fedeli followers ed ha concluso la didascalia al post con uno speranzoso: “Io non mollo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@giovanniciacci)

Ciacci contro Bianca Guaccero

Solo poco fa Giovanni Ciacci era stato al centro del gossip a causa delle parole dette in un’intervista sulla ex collega Bianca Guaccero, con la quale fino a giugno del 2019 aveva lavorato a Detto Fatto. “Non si è comportata bene con me“, aveva affermato, accusandola di aver ceduto a giochi di potere interni alla Rai.

Mentre Bianca a sua volta è stata accusata in questi giorni dai giornali a causa di un tutorial andato in onda sempre durante Detto Fatto, il pomeridiano che attualmente conduce, che spiegava alle donne come fare la spesa in modo sexy e che adesso rischia di far chiudere il programma.

Chissà se l’isolamento potrebbe essere per Ciacci un’occasione per prendersi del tempo per sé e riflettere sulle sue relazioni interpersonali e, magari, provare a fare pace con Bianca, anche se lei pubblicamente ancora non ha controbattuto alle accuse.

