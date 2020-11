Maradona, l’ultima compagna in lacrime: vietato l’ingresso alla veglia funebre

A Rocío Oliva è stato vietato l’ingresso alla veglia di Diego Armando Maradona e la ex compagna in lacrime si sfoga con i giornalisti: “Non mi fanno entrare“. Svelati i motivi

Secondo quanto riportato da “El Clarin”, il noto quotidiano argentino, è stato vietato all’ultima compagna ufficiale di Diego Armando Maradona il suo ingresso a Casa Rosada, dove si è tenuta la veglia. “Non so perché mi fanno questo, sono stata la sua ultima partner, volevo solo dire addio a Diego”, si è sfogata Rocío Oliva, con la quale Maradona ha avuto una storia durata quasi 6 anni e terminata due anni fa.

La love story tra Rocío e Diego

La scomparsa prematura di Diego Maradona ha sorpreso il mondo intero e ha lasciato una ferita aperta nei cuori di tutti i tifosi calcistici che hanno idolatrato Maradona come il miglior calciatore di tutti i tempi. Rocío Oliva era da sempre stata una fan sfegatata del calciatore fino a che, dopo averlo incontrato personalmente, nel 2013 se ne è innamorata ed ha iniziato con lui una storia d’amore, diventando sua partner fino al dicembre 2018 e, per la cronaca, l’ultima “ufficiale”. Pare sia stata proprio Oliva ad averlo lasciato, come aveva raccontato in un’intervista: il motivo che ha causato la separazione, come da lei stessa dichiarato, sarebbe stato la mancanza di volontà di Diego nell’aiutarla a fare giustizia per il padre, che era morto assassinato.

Per Rocío l’ingresso è vietato: no alla veglia

Il desiderio di Rocío era solo quello di dare un ultimo saluto all’uomo accanto al quale ha vissuto tanti anni della propria vita ma la sua presenza durante la veglia a quanto pare non è stata gradita ai famigliari, i quali le hanno chiuso le porte di Casa Rosada dove si è tenuta la cerimonia funebre. “Mi hanno detto di tornare alle 7 con tutta l’altra gente“, ha dichiarato alle telecamere dei giornalisti che si accalcavano intorno al luogo.

La decisione da parte della ex moglie

Pare che ad avere l’ultima parola sulla decisione di far entrare o meno la donna sia stata Claudia Villafane, ex moglie di Maradona: è stata infatti proprio lei a impedire la presenza dell’ultima compagna dell’ex marito alla celebrazione funebre. “Dicono che non vuole che io entri“, ha spiegato Rocio. “Passano tutti tranne me“, ha continuato Oliva parlando dell’accesso all’area riservata agli amici intimi, area nella quale sono però entrati non solo la famiglia e gli amici di Diego ma anche diverse figure dello sport, dell’arte e della politica.

Quando la donna ha capito di non aver nessuna possibilità di accedere alla camera ardente ha affermato: “Fanno male a non lasciarmi entrare. Sono l’ultima donna che Diego ha avuto. Nessuno capisce, ma ero l’unica donna che Diego voleva veramente vedere”, ed ha aggiunto: “Tutto il male che stanno facendo verrà pagato.”

Le motivazioni del divieto

Diverse ipotesi sono state stilate sul perché alla ex compagna fosse stato vietato l’ingresso, tra queste, la giornalista televisiva Yanina Latorre nel corso del programma Los Angeles de la Mañana ha dichiarato che a Rocío era stato chiesto di vedere Maradona vivo prima che questo morisse: era molto depresso, e alla sua richiesta di vederla per i suoi 60 anni la donna aveva risposto di no. La giornalista poi ha aggiunto di come molte persone erano a conoscenza della tristezza e della depressione che la separazione tra i due aveva provocato a Diego. “Lui l’amava. Capisco che lei lo abbia lasciato, ma si è rifiutata di andare a trovarlo quando glielo chiedeva. Lui aveva bisogno di lei e lei non è andata“. Inoltre, la Rocío avrebbe comunque partecipato a Polémica en el bar, programma televisivo in cui lavora, nonostante avesse appena saputo della morte dell’ex compagno, cosa che ha molto turbato i parenti, che sono stati sconvolti dal suo piangere in televisione invece di andare a trovarlo.

