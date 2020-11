Alfonso Signorini fa una sorpresa ai Vipponi e compare dietro il vetro del Cucurio. Il conduttore ha comunicato ai concorrenti la sospensione della puntata del venerdì e gli ha portato un inaspettato regalo.

Ieri sera per la prima volta dalla partenza del GF Vip non è andata in onda la puntata serale del venerdì. Un triste evento per i fan della casa più spiata d’Italia, che tramite social hanno più volte protestato per la decisione presa da Mediaset. Per non lasciare il pubblico e soprattutto i concorrenti del tutto abbandonati però Alfonso Signorini, è arrivato a sorpresa nella casa di Cinecittà. La visita è stata davvero inattesa per i Vipponi, che non sapevano ancora che la puntata non ci sarebbe stata. Erano circa le 18 e i concorrenti si stavano preparando, convinti di andare in onda dopo poche ore, quando a sorpresa è arrivato un aperitivo per tutti e la notizia che entro 15 minuti dovevano essere pronti. Una situazione che ha creato un po’ di panico all’interno della casa. Poco dopo da dietro il vetro del cucurio è spuntato proprio Alfonso Signorini in persona che ha intrattenuto per più di un’ora gli inquilini della casa. La presenza del conduttore ha tirato su il morale dei ragazzi che dopo la comunicazione del prolungamento del programma fino a febbraio, sono entrati decisamente in crisi. Molti di loro sono in dubbio se rimanere nel gioco e Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Dayane Mello sono quasi certi di abbandonare la casa prima di Natale.

Durante la visita il conduttore ha voluto parlare personalmente con ognuno dei concorrenti raccomandandosi di rimanere positivi e godersi l’esperienza fino alla fine. Il conduttore è parso molto emozionato nel poter finalmente parlare vis a vis con i suoi Vipponi, fino ad arrivare a commuoversi. Signorini ha ricordato quanto il programma stia andando bene e quanto gli italiani siano affezionati a tutti loro. Durante la conversazione ha confermato che il programma non andrà più in onda il venerdì ma si è lasciato scappare che continueranno ad esserci molte puntate, confermando le voci che il serale andrà in onda il sabato al posto di Si Tu Che Vales, che terminerà settimana prossima. Prima di lasciare i Vipponi il GF Vip ha voluto premiare i concorrenti con un regalo speciale: un film da vedere tutti insieme in soggiorno. I concorrenti hanno apprezzato moltissimo il dono del Gf ringraziando moltissimo Signorini.

