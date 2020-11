GF Vip, clamorosa Elisabetta Gregoraci: rivela la data della sua uscita dal reality

GF Vip: Elisabetta Gregoraci ha confidato a Pierpaolo Pretelli la data della sua uscita anticipata dal programma. Le reazioni dei follower

Nuovo colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip. La seconda edizione condotta da Alfonso Signorini è stata al momento ricca di colpi si scena e di emozioni per il pubblico. Tante le storie dei ‘vipponi’ all’interno della casa che hanno colpito gli spettatori. Ma adesso il programma sembra essere arrivato ad uno snodo cruciale e che tiene tutti con il fiato sospeso. Non si tratta di vicende personali o screzi, e nemmeno di nomination. A vacillare è la stabilità del programma che a breve potrebbe perdere qualche elemento dal gioco. La situazione nel paese con l’emergenza Coronavirus e la cancellazione di tutte le attività tradizionali, ci faranno vivere delle festività natalizie diverse dal passato. E all’insegna del rispetto delle regole del distanziamento. Questo aspetto ha condizionato anche i palinsesti televisivi, tanto che la produzione del Grande Fratello ha deciso che si andrà avanti sino a febbraio. Da capire se la data della finalissima sarà quella dell’8 o del 15 come si è ascoltato nelle ultime ore. In ogni caso quello che sembra chiaro è la volontà di alcuni concorrenti di non arrivare fino a dopo le feste. Con la minaccia chiara di uscire anticipatamente dalla casa e quindi rinunciare alla vittoria possibile.

GF Vip che sta mettendo a dura prova la resistenza dei concorrenti che non si aspettavano di dover andare avanti per oltre un mese. La concorrente che sembra più di tutti gli altri decisa ad abbandonare la casa è Elisabetta Gregoraci. Che non ci pensa proprio a trascorrere le vacanze natalizie lontana da suo figlio Nathan Falco. Intanto Nathan si sta divertendo insieme al padre, anche nella sua mini vacanza a Dubai, non avvertendo la mancanza della madre. In ogni caso la showgirl in queste ore ha confermato la sua volontà nell’abbandonare la casa se la notizia del dover continuare il programma fino a febbraio sarà confermata. L’ex compagna di Flavio Briatore ha fatto anche una confessione clamorosa al suo amico Pierpaolo, annunciando la data precisa che la vedrà fuori dalla casa. Si tratta del mese di dicembre, quello che porta alle festività natalizie. “Io il 7 dicembre vado via, se non il 4, al massimo il 7 sono fuori. Quindi godiamocela”. Questa la frase che ha confermato a Pretelli, facendo capire di essere assolutamente seria. Ma quello che si chiedono alcuni spettatori è: se ha deciso di andare via dalla casa del GF, perché aspettare il 4 o il 7 dicembre? Non potrebbe farlo adesso? Nei prossimi giorni si capirà se la decisione della Gregoraci è definitiva o meno. Intanto il pubblico si divide su questa possibile decisione della showgirl, in quanto con la sua uscita si perderebbe un personaggio importante.