Flavio Briatore furioso su Instagram: “Ho portato Nathan con me a Dubai per un motivo”

Flavio Briatore ha scritto un post su IG mettendo a tacere tante voci sul suo conto. Spiegando anche il perché del viaggio con il figlio

Quando si parla dell’imprenditore piemontese le polemiche spesso non mancano. Come per tutti i personaggi famosi, si finisce presto al centro del gossip e del chiacchiericcio, soprattutto sul web. Con i social che rappresentano una cassa di risonanza della celebrità, e le informazioni che rimbalzano alla velocità massima. L’ex compagno di Elisabetta Gregoraci nell’ultimo periodo è finito spesso al centro dell’attenzione mediatica per una serie di motivi. Prima con l’emergenza Coronavirus e delle vicende che lo hanno colpito per delle dichiarazioni e poi per il suo contagio. Poi a seguire le polemiche delle feste nel suo locale in Sardegna – il Billionaire – e le risposte alle accuse. Infine, con l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip della ex compagna, si è acceso su di lui il gossip. Tante le polemiche e le puntualizzazioni, con anche lo scambio di opinioni con la Gregoraci dall’interno della casa. Insomma, l’ex manager di Formula 1 è un personaggio pubblico che riesce sempre a catalizzare l’attenzione su di sé ad a fare notizia. Negli ultimi giorni si è concesso qualche giorno di svago e vacanza a Dubai, ma anche lavoro, con suo figlio Nathan Falco. Ma poco fa su Instagram ha voluto puntualizzare alcuni aspetti del suo viaggio negli Emirati Arabi, rispedendo nuovamente al mittente alcune polemiche che si erano accese sul suo conto.

Flavio Briatore non è uno che le manda a dire. Il suo carattere schietto e diretto ha portato su di lui spesso delle antipatie, ma ci sono comunque tantissimi suoi fan ed amici pronti a difenderlo, anche se il diretto interessato riesce a farlo anche da solo e molto bene. Proprio per questo poco fa ha pubblicato un lungo post su Instagram per chiarire una volta per tutte i motivi del suo viaggio a Dubai insieme al figlio Nathan Falco. “Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta gia’ riscuotendo un successo straordinario. Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire. Il motivo di questa mia decisione è stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”. Non sembrano esserci altre parole da aggiungere a quanto ha scritto l’imprenditore, che ha voluto spegnere sul nascere tutte le polemiche che erano state costruite sul suo conto in merito alla compagnia del figlio nel viaggio di lavoro e svago che ha terminato. Di seguito la foto che l’ex di Elisabetta Gregoraci ha pubblicato su Instagram.