Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, e perché si vocifera che non si sopportino.

Loro sono due donne del mondo dello spettacolo davvero molto amate e conosciute, stiamo parlando di Milly Carlucci e Maria De Filippi.

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo tra le due donne.

Milly Carlucci contro Maria De Filippi: “Non si sopportano?”-Svelato cosa succede

Come tutti sappiamo sabato scorso c’è stata la puntata conclusiva del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, che ha decretato la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

E nei giorni immediatamente successivi, la bella e brava padrona di casa ha rilasciato una intervista al sito TvBlog, dove ha parlato di alcune anticipazioni per il prossimo programma che la vede impegnata, ovvero Il cantante mascherato, ma anche della rivalità o presunta, con Maria De Filippi.

Le è stato chiesto, se vorrebbe fare un programma con la regina di Canale 5, e Milly ha risposto che se il progetto è interessante non ci trova nulla di male ed ha aggiunto le seguenti parole:

“Spesso si favoleggia di una rivalità che non c’è…Agli italiani piace dividersi in Guelfi e Ghibellini… Quindi visto il successo di entrambe continuate pure a parlarne!”

Ha poi anticipato qualcosa sul prossimo programma che la vedrà impegnata, sempre in diretta, ovvero Il Cantante Mascherato, dichiarando che in giuria ci potrebbe essere qualche cosa, o meglio qualcuno che non ci aspettiamo, ma al momento ancora non può svelare nulla.

Il programma dovrebbe iniziare nel mese di gennaio, ma anche in questo caso, ancora non c’è la data precisa.

Milly ha poi svelato un particolare sulla sua vita privata che in pochi conoscevano, ovvero che se non fosse entrata nel mondo dello spettacolo, sarebbe diventata sicuramente un architetto.

E voi cosa ne pensate del rapporto che sembra esserci tra Milly Carlucci e Maria De Filippi? Siete d’accordo con la padrona di casa di Ballando?