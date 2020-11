Vediamo insieme a che cosa si riferisce la paura della bravissima e super amata, Mara Venier, che ha confessato in una recente intervista.

Lei è una presentatrice molto amata, e super seguita, in tutti questi anni di lunga carriera, e stiamo parlando di Mara Venier.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato in particolare.

Mara Venier stupisce tutti e lascia senza parole: “Ho paura!”

Come tutti noi, anche la bravissima e super amata Mara Venier, sta iniziando a pensare al momento, che solitamente è il più bello dell’anno ovvero il Natale.

Solitamente, siamo stati abituati a festeggiarlo con tutta la nostra famiglia accanto, ma quest’anno potrebbe essere diverso, perché ovviamente stiamo affrontando la lotta al Coronavirus.

Mara Venier, ha rilasciato una bella e lunga intervista alle pagine della rivista, Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato di come vivrà questo Natale.

Come prima cosa, ha dichiarato che ancora non sente l’atmosfera del Natale, e per questo motivo ancora non ha fatto l’albero, e poi ha continuato dichiarando le seguenti parole:

“Il regalo che vorrei sotto l’albero è un vaccino, una cura, perché ho paura di ammalarmi”

Mara ha anche dichiarato, che cercano di rispettare tutte le norme di sicurezza, anche quando li va a trovare il nipotino Claudio, che ha solamente 3 anni, mantenendo le mascherine, e lasciando le finestre aperte.

Le decorazioni natalizie verranno messe quasi esclusivamente per lui, perché come ha dichiarato la stessa Mara, i bambini hanno bisogno di allegria.

Anche per una donna forte e simpatica come lei, questo Natale sarà diverso, come per tutti, ma bisogna trovare il modo di far vivere questo momento in modo positivo specialmente per i più piccoli.

E voi avete già qualche idea su come addobbare o sistemare la vostra casa per l’arrivo del Natale? Avete già fatto l’albero oppure aspettate un giorno ben preciso?