GF Vip 5, si allunga ancora? La nuova possibile data, slitta anche la finalissima

GF Vip, novità possibili riguardo il prolungamento del programma. Nelle ultime ore è arrivata una nuova indiscrezione. Tutti i dettagli

Non finiscono i colpi di scena nel programma di Alfonso Signorini che in questa edizione – la seconda con la sua conduzione – sta facendo vivere tantissime emozioni. Non solo ai ‘vipponi’ all’interno della casa, ma anche al pubblico a casa. Infatti dall’inizio ci sono state tante storie da raccontare che hanno appassionato gli spettatori che da sempre non fanno mancare l’apporto ad uno dei programmi più seguiti di sempre. Alla vigilia il conduttore e direttore del giornale “Chi” aveva annunciato dei cambiamenti forti che hanno fatto riferimento alle storie non solo all’interno della casa ma anche all’esterno. E c’è da dire che i fatti gli hanno dato ragione. Il personaggio che più di tutti ha incuriosito in queste fasi della trasmissione è senza dubbio Elisabetta Gregoraci. La sua storia finita con Flavio Briatore ed il figlio Nathan Falco hanno davvero appassionato il pubblico.

GF Vip che sta mantenendo le attese. A mischiare ancora di più le carte e a rendere il programma imprevedibile c’è stata anche la seconda fase dell’emergenza Coronavirus. Che sta costringendo i vertici del programma a prolungare l’edizione di alcune settimane. E’ stato lo stesso Alfonso Signorini a comunicare ai concorrenti la volontà di arrivare al mese di febbraio, precisamente con la data dell’8 febbraio che sembrava quella definitiva e della finale del reality. Ma nelle ultime ore si è fatta strada una nuova ipotesi, che porterebbe ad un nuovo prolungamento. Ipotesi che non piace ai concorrenti che non impazziscono all’idea di dover trascorrere le feste natalizie all’interno della casa. Ma tant’è, la decisione di andare avanti è arrivata. Ma si potrebbe andare anche oltre l’8 febbraio. Pare che i divieti in atto e le restrizioni nelle programmazioni abbiano indotto la produzione ad andare avanti sino al 15 febbraio. Se fosse confermata la data della finale sicuramente non sarà una notizia che i concorrenti prenderanno con felicità.