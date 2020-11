Alessia Macari si prepara al sabato sera in casa: “Cosa mi consigliate di fare?”

Alessia Macari ha stupito i follower di Instagram con un post che ha messo in risalto le sue curve bollenti chiedendo consigli per la serata

La showgirl è molto attiva sui social e riscuote un gran successo tra i follower di Instagram. Per tutta l’estate ha fatto spesso perdere la testa ai suoi ammiratori con foto e video che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti. La bellezza di origini irlandesi e compagna del calciatore del Benevento Oliver Kragl, non è nuova a certi successi sui social. Soprattutto quando mette in primo piano il suo fisico perfetto e le curve che scatenano i follower il risultato è garantito. Anche l’ultimo post è stato molo apprezzato su Instagram, dove è molto seguita. Infatti la sua pagina conta al momento 1 milione di follower, con i numeri che per lei sono da vero personaggio pubblico. Le sue varie apparizioni televisive le hanno consentito di essere conosciuta al grande pubblico, ma è adesso su Instagram che si sta consacrando a suon di post che ricevono piogge di like e commenti.

Alessia Macari ha pubblicato un post su Instagram chiedendo ai suoi follower consigli per la serata. L’emergenza Coronavirus che sta investendo l’Italia con la seconda ondata richiede sacrifici a tutti. Nelle varie regioni infatti, in base al colore assegnato, sono in vigore vari divieti. In ogni caso vige il coprifuoco ovunque dalle 22. E così anche lady Kragl si prepara al sabato sera da trascorrere in casa. Adesso si aspetta consigli per la serata, con qualche serie televisiva da vedere per poter ingannare il tempo. Nell’ultimo post la showgirl ha stupito tutti con un total white che ha evidenziato sia il lato a che il lao b. Tanti i commenti ed i like per lei, che alla fine ha chiesto consigli ai suoi follower: “Stasera casa (ovviamente) e Netflix 😍 mi consigliate qualche serie ? 🤍 #cioci #mystyle #Am #brunette”. Quali consigli le dareste?