Alessia Marcuzzi fa perdere la testa ai follower: “Ho messo la prima cosa che ho trovato”

Alessia Marcuzzi è riuscita a far perdere la testa ai follower con un abbigliamento che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità

Una foto che ha lasciato senza parole i follower di Instagram quella che la conduttrice ha postato poso fa. Uno scatto che ha messo in evidenza la sua bellezza e delle curve che di sicuro non passano inosservate sul web. Personaggio pubblico seguitissimo ed amatissimo, ancora oggi possiamo dire che oggettivamente parliamo di una delle donne più affascinanti del panorama nazionale. Tanti i programmi televisivi che le hanno permesso di diventare una vera ‘star’ della tv. Oggi però la 48enne romana è apprezzata anche su Instagram. La sua pagina ufficiale conta 5 milioni di follower, ed i suoi post ogni volta ricevono l’affetto del pubblico che mostra l’interesse con migliaia di like e commenti. Anche poco fa il post che ha pubblicato ha ricevuto tantissimi apprezzamenti, con i fan che si sono detti pazzi di lei e delle sue curve bollenti.

Alessia Marcuzzi ha vissuto dei momenti abbastanza complicati negli ultimi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. La conduttrice di Le Iene infatti è risultata due volte positiva ad un controllo prima della diretta del programma. Il pungidito ha evidenziato una positività poi smentita dal tampone molecolare. Ma per lei ci sino stati momenti di isolamento che non le hanno permesso di partecipare al programma. Per sua fortuna poi le cose sono andate per il verso giusto, e la conduttrice ha potuto riprendere senza problemi il suo lavoro con i tanti appuntamenti televisivi che porta avanti con passione ed amore per il suo lavoro. Su Instagram di tanto in tanto la compagna di Paolo Calabresi Marconi ama provocare i follower, con scatti che mettono in evidenza la sua bellezza e sensualità. Cosa che ha fatto anche con l’ultimo post che ha pubblicato. In un body arancione ha lasciato tutti i follower senza parole. Post che lasciamo commentare a voi come sempre, riscontrando solo l’entusiasmo del web nei suoi confronti per l’ennesima volta.