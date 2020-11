Barbara D’Urso, la confessione: vittima di un incidente e viva per miracolo

Barbara D’Urso ha rilasciato un intervista al Corriere della Sera parlando di un incidente che ha lasciato i suoi fan davvero senza parole

La conduttrice resta uno dei personaggi pubblici più seguiti ed amati dal pubblico, ma anche criticati. Infatti non tutti i follower di Instagram, ma anche i telespettatori, apprezzano le sue uscite sui social o il suo modo di condurre. In ogni caso appare la regina delle conduttrici Mediaset, con i numeri che parlano per lei e gli ascolti spesso da record. Tante le trasmissioni che conduce e che rappresentano un appuntamento fisso per i suoi fan. Sia Domenica Live che il Live serale sono programmi molto seguiti e che mostrano l’affetto dei suoi fan. Che non si perdono per nulla le sue uscite televisive, ma nemmeno i post che pubblica su Instagram. In un intervista al Corriere della Sera la conduttrice ha raccontato un incidente, con aneddoti che hanno lasciato i fan senza parole.

Barbara D’Urso nelle trasmissioni di ieri ha dedicato tanto spazio a quello che è stato tra gli argomenti principali della settimana. Parliamo della scomparsa di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino che è stato ricordato in tutto il mondo, con attestazioni d’amore e commozione soprattutto nella sua Buenos Aires ma anche nella città di Napoli. Tanti i collegamenti con il capoluogo partenopeo, ma anche con alcuni familiari del Pibe de Oro. Tanta la commozione in studio, con gli spettatori che si sono commossi insieme a lei per il ricordo del campione più forte di tutti i tempi. In una recente intervista al Corriere della Sera la conduttrice napoletana ha parlato di un incidente che ha avuto qualche mese fa. “Non potete immaginare quello che mi è capitato” ha raccontato la D’Urso che ha affermato di essere viva per miracolo.

Ad un anno di distanza dall’accaduto la conduttrice ha voluto raccontare il suo incidente. Un pezzo di cristallo le sfiorò la mandibola e l’orecchio. Con la traiettoria che ha sfiorato altri organi vitali. Per lei si è trattata di una distrazione quasi fatale, anche a causa di continui appuntamenti e stress per il lavoro costante. Per fortuna tutto per lei è andato per il verso giusto, con la consapevolezza dopo un anno di poter raccontare lo spiacevole accaduto.