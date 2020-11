Vediamo di capire bene insieme, qual’è il sogno che ha confessato Gilles Rocca, di avere insieme alla ballerina di Ballando, Lucrezia Lando.

Lui, come tutti sappiamo ha vinto quest’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, e stiamo parlando di Gilles Rocca.

Ma in queste ultime ore ha rivelato qualcosa di particolare con la ballerina Lucrezia Lando, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Gilles Rocca confessa: “Ho un sogno speciale con Lucrezia Lando”

In questo ultimo periodo, dopo il trionfo a Ballando con le stelle, il bravissimo Gilles Rocca, sta rilasciando moltissime interviste.

Una delle più recenti è sulle pagine del giornale DiPiù, dove ha confessato un suo sogno con la ballerina di Ballando, e sua partner nel concorso di ballo, Lucrezia Lando.

Gilles, ha infatti dichiarato che le piacerebbe, per quanto riguarda il futuro lavorativo, fare un bel musical con Lucrezia, e che la sua compagna, Miriam Galenti è d’accordo con lei perché Lucrezia è solamente un’amica per lui.

Durante l’intervista ha poi parlato, di quella inquadratura al Festival Di Sanremo, durante la lite tra Bugo e Morgan, e per quale motivo si trovava li.

Il papà, infatti, ha una ditta di strumenti musicali che utilizzano al festival, da oltre venti anni, e che in passato era già stato contattato da Milly Carlucci per partecipare a Ballando, ma non erano riusciti a trovare un accordo con gli impegni presi in precedenza.

Si è anche confessato di quanto ha avuto il brutto incidente, che ha interrotto a solamente 20 anni una carriera ottima nel mondo del calcio, dove aveva fatto dei grandissimi progressi.

E voi cosa ne pensate dell’idea di Gilles Rocca di fare un musical con Lucrezia Lando? Fa bene la sua fidanzata a non essere gelosa della coppia che si è formata sulla pista da ballo?