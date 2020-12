GF Vip: Dayane Mello lascia la Casa? Ecco perché vuole uscire dal reality

Anche Dayane Mello lascia la Casa del GF Vip? Sembra proprio di sì: le sue dichiarazioni annunciano un’uscita a breve, ecco le sue parole.

Alla lista dei concorrenti che vogliono abbandonare la Casa, dopo Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, forse si aggiungerà un’altra gieffina. Dayane Mello lascia quindi il GF Vip? Non l’ha ancora comunicato in chiave ufficiale, ma le parole da lei pronunciate davanti alle telecamere sembrano andare esattamente in quella direzione.

Dayane Mello è una tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip ad aver fatto più parlare di sé, sia in senso positivo che negativo. Un episodio importante che l’ha vista coinvolta in prima persona è accaduto quando Francesco Oppini aveva pronunciato delle frasi sessiste su di lei, alzando un grande polverone mediatico. Ultimamente la donna è tornata al centro del gossip a causa della distruzione di parte dell’arredamento della casa del GF, avvenuta tra uno scherzo e una distrazione.

Dayane Mello parla per la prima volta della permanenza nella Casa

È solo recentemente che Dayane Mello ha deciso di parlare di ciò che riguarda il futuro della sua avventura all’interno del reality show di Canale 5. La concorrente infatti alla notizia del prolungamento del programma non aveva subito esternato insofferenza o particolari malumori, a differenza di altri gieffini. Due tra tutti, ad esempio, Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, i quali hanno parlato molto ed in modo esplicito della loro decisione di lasciare la casa prima del temine del programma.

La modella, che sembrava divertirsi all’interno della Casa però, forse aveva sempre tenuto per sé le sensazioni che provava e si è sfogata solo nelle ultime ore, rivelando ciò che pensa veramente del prolungamento della permanenza nel reality e di come dovrà, forse, interrompere l’esperienza prima della fine. Sono quasi tre mesi infatti che è lontana da sua figlia (Sofia, di 6 anni) e sembra che non se la senta di continuare.

Le parole di Dayane Mello

“Io ve lo dico che non continuo. Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Vi avviso già che non andrò avanti qui al GF Vip“. La modella ha anche detto che preferisce usare il termine ‘rinunciare’, piuttosto che parlare di ‘mollare un’avventura’: “Secondo me sono cose diverse”, ha spiegato.

Dayane non si dà pace e racconta come la mancanza di sua figlia si faccia sentire sempre più forte ed ogni giorno di più: “Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa che mi dice “mamma ho saputo che devi rimanere”, era triste“.

Il rammarico della modella brasiliana è anche quello di non poter seguire la figlia che sta crescendo nelle sue tappe importanti: “Ho già perso tante cose di lei, il suo primo giorno di scuola, ha perso anche due dentini“.

La concorrente lascerà quindi in via ufficiale la Casa oppure si ricrederà? Non resta che seguire la trasmissione per scoprire come andrà a finire.

Leggi anche -> GFVip: ecco per quale motivo Giada De Blanck non entrerà nella casa

Leggi anche -> Accuse ad Olivia Paladino: ma a finire indagato potrebbe essere Conte