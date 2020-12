Cristiano Malgioglio è entrato ieri sera nella casa del Gf Vip, ma potrebbe già essere squalificato, avrebbe infranto il regolamento rivelando dettagli che non poteva dire, ecco cosa ha detto

Ieri sera ha finalmente fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip, Cristiano Malgioglio, non è voluto passare dalla porta rossa perchè si è definito “‘hombre del pueblo“, ha confessato ad Alfonso che lui fa parte del pubblico e che non vuole assolutamente essere chiamato vip, per questo motivo è entrato dal tugurio tutto impolverato e pieno di ragnatele, facendo ridere tutti gli spettatori con i suoi modi spumeggianti.

Ma oltre a far ridere il pubblico, Malgioglio ha portato all’interno della casa, tanta allegria ai concorrenti che si sono subito divertiti cantando con lui le sue canzoni, ha sollevato gli umori dei concorrenti, i quali erano giù di morale, per la notizia data qualche settimana fa sul prolungamento del programma fino a fine febbraio.

Cristiano ha fatto credere ai suoi nuovi compagni di restare con loro solo una settimana come ospite, ma in realtà lui è un nuovo concorrente a tutti gli effetti, molti telespettatori dopo la puntata in prima serata, sono rimasti incollati alla tv a guardare il live su Mediaset Extra e si sono accorti che il cantante ha fatto uno spoiler clamoroso a Tommaso Zorzi dicendogli “Mi spiace che se n’è andato Enock. Poi qui ci sono pochi maschi, come mai? Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. Qua gli uccelli sono tutti morti” e ha aggiunto “Questa non sarà più la casa del grande fratello ma della Grande Sorella. Qui entreranno altri gay… oh forse non lo dovevo dire“, su twitter si è scatenato il caso, in moltissimi sono preoccupati che l’amato personaggio possa uscire dal programma.

Infatti il primo a essere preoccupato è lo stesso Cristiano Malgioglio che spaventato dalle conseguenze ha detto “Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo”, il cantante ha fatto una gaffe confessando che nella casa entrerà un personaggio gay, scelto apposta per Tommaso Zorzi, il quale più volte ha confessato di volersi innamorare, il pubblico era già al corrente di questa nuova entrata ma i concorrenti non sapevano nulla, molto probabilmente doveva essere una sorpresa, che purtroppo Malgioglio ha rovinato.

Alfonso Signorini aveva confessato al pubblico “questa persona che entrerà nella casa potrebbe interessare a Tommaso, lui aveva già messo gli occhi su questo ragazzo, ma questa persona non ha mai perso in considerazione Zorzi, secondo me quando Tommaso lo vede in casa sviene” queste sono le parole del presentatore, secondo alcune indiscrezioni il personaggio sarebbe lo sportivo Alex Di Giorgio.

Scopriremo nella prossima puntata gli autori prenderanno dei provvedimenti disciplinari per la confessione shock di Cristiano Malgioglio, non ci resta che aspettare Venerdì.

