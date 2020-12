Vediamo insieme che cosa è successo a Giulia Selimi, la bella influencer, e quale incidente le è successo rivelando un dettaglio bollente.

Lei è tra le ultime persone entrate nella casa più spiata d’Italia, ovvero il GF VIP, e stiamo parlando di Giulia Salemi.

Vediamo meglio insieme che cosa le è successo.

GF VIP: Giulia Salemi e l’incidente bollente dove si nota un dettaglio preciso

L’incidente alla bellissima Giulia Salemi è successo poche ore prima della diretta televisiva di ieri sera, ed ha lasciato, per chi ha assistito alla scena, senza parole.

La bella influencer italo-persiana, è una concorrente del Grande Fratello Vip, da poche settimane, perché entrata quando il programma era già iniziato.

Ma torniamo al piccolo incidente, involontario del quale è stata protagonista Giulia Salemi, che ha mostrato un dettaglio bollente di lei, mentre si toglieva la maglietta.

La scena è stata vista sul canale 34, ovvero Mediaset Extra, ma la regia è riuscita a cambiare inquadratura, ma l’accaduto ha iniziato a girare sui vari social.

Giulia si stava cambiando la maglietta, ma non si è accorta che il reggiseno era scivolato ed ha mostrato involontariamente il seno.

Per il momento, non ci sono immagini di questo piccolo incidente, e molti utenti hanno chiesto espressamente di non pubblicarle, proprio perché involontario, e per il momento sembra che la richiesta sia stata accolta.