Wanda Nara sa sempre come stupire: su Instagram mostra ai fan come rassoda le sue curve

Wanda Nara riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower: lady Icardi stavolta ha mostrato come si tiene in forma e rassoda le sue curve

L’arte della seduzione per lei è un gioco da ragazzi. Soprattutto sui social lady Icardi riesce sempre ad avere un grandissimo seguito soprattutto grazie alle sue pose bollenti. Foto e video che difficilmente passano inosservate e che scatenano spesso reazioni contrastanti tra chi impazzisce per lei e chi invece la detesta. Non è la prima volta che la bellezza argentina riesce ad avere un successo clamoroso sul web. Nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per due motivi. Il primo è stato quello del silenzio per la morte di Diego Armando Maradona, una scomparsa che ha lasciato senza parole il mondo intero. Senza parole anche la famiglia Icardi, che non ha mai avuto un rapporto facile con il Pibe de Oro. Sia il calciatore del Psg che la moglie infatti hanno voluto esprimersi in occasione della scomparsa del campione argentino. In tanti hanno definito assordante il loro silenzio, anche perché si tratta di argentini.

Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno voluto spendere nemmeno una parola sulla scomparsa del campione argentino. La moglie del calciatore del Psg è stata anche in Argentina, nella sua terra, e li ha realizzato un servizio fotografico che ha fatto stropicciare gli occhi ai suoi follower di Instagram. Sul web accade spesso che la bellezza argentina riesce ad avere su di se l’attenzione dei suoi ammiratori. In un modo o in un altro si potrebbe dire che si parla di lei, in particolar modo quando al centro dell’attenzione ci sono le sue curve. Nell’ultimo post ha catturato l’attenzione del web con il suo esercizio per tenere le curve rassodate. Sdraiata su un divano nella sua residenza di Parigi ha mostrato il suo lato b, con una tecnica per ‘tirare su i glutei’ e renderli perfetti. Insomma, una foto che ha catturato l’attenzione di tutti, con tantissimi commenti per lei che continua a stupire il web in tutti i modi possibili ed immaginabili.