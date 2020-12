Ellen Page l’ha dichiarato ufficialmente: è transessuale, e adesso il suo nome è Elliot. La moglie: “Sono orgogliosa di te“. I post sui social

La star di Juno – film che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, l’ha dichiarato sui social: “Sono transessuale, il mio nome non è più Ellen ma Elliot Page, usate i pronomi maschili“. Immediate le reazioni di tutti i fan a suo sostegno: “Grazie per essere te stesso“. E la moglie gli dedica un post: “Orgogliosa di te“.

Il post su tutti i social

È tramite i social che Ellen Page, adesso Elliot Page, ha scelto di dichiarare apertamente il suo essere transessuale. “Mi sento fortunato a scrivere questo. Ad essere qui. Ad essere arrivato a questo punto della mia vita“, ha esordito.

Insieme ad un ringraziamento diretto a tutta la comunità trans e alle persone che lo hanno sostenuto nel difficile percorso, l’attore spiega come sia bello finalmente amare sé stessi abbastanza da riuscire a tirar fuori chi si è veramente, senza problemi.

La sua è anche una richiesta di pazienza, in quanto la gioia è tanta come è tanta però anche la fragilità, Elliot ha infatti ammesso di essere anche preoccupato. “Spaventato dall’invadenza, dall’odio, dalle prese in giro e dalla violenza“. Come spiega, le statistiche non mentono: la discriminazione verso le persone trans è ancora tanta e spesso porta ad esiti terribili: solo nel 2020 almeno 40 persone transgender sono infatti state uccise negli USA con la sola colpa di essere “diversi”. “Non me ne starò zitto di fronte ai vostri attacchi“, ha scritto l’attore

L’appello di Elliot Page

Ma c’è tanto spazio, soprattutto, per l’amore verso di sé: “Amo essere trans“, si racconta Elliot. “A tutte le persone transessuali che stanno avendo a che fare con molestie, disgusto di sé, abusi e minacce di violenza tutti i giorni: vi vedo, vi amo e farò tutto ciò che posso per cambiare in meglio questo mondo“, conclude il post, esprimendo grande vicinanza ed amore a tutte le persone che si trovano nella stessa sua situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @elliotpage

La dedica della moglie: “Continua a brillare, dolce E”

Il post è stato ricondiviso da tantissime persone. Una tra queste, la più speciale: la moglie Emma Portner, ballerina che nel 2018 ha sposato Elliot dopo mesi di frequentazione. “Sono così orgogliosa di Elliot“, scrive nella didascalia, “La sua esistenza è un dono in sé e per sé. Continua a brillare, dolce E. Ti amo così tanto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @elliotpage

