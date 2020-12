Patrizia de Blanck dopo essere uscita dalla casa del Gf Vip, si scaglia contro Barbara D’Urso, la presentatrice non avrebbe difeso la Contessa nei suoi programmi TV, ecco cosa è successo

Nonostante l’uscita di Patrizia De Blanck dalla casa del Gf vip, la contessa continua a fare parlare di sé , questa volta si scaglia contro la famosa presentatrice Barbara D’Urso, dicendo di essere molto arrabbiata con lei per non aver preso le sue parti contro chi l’ha critica durante il suo percorso all’interno del reality.

Patrizia sembra essersi legata al dito alcune questioni, riportate dalla figlia Giada, quest’ ultima avrebbe rivelato alla madre i nomi di chi l’ha fortemente criticata per la sua scarsa igiene all’interno della casa, infatti in molti ricorderanno le accuse degli inquilini contro la contessa, quando dicevano che non si lavava e che la stanza era un porcile, la contessa non ha preso bene questa notizia tanto da dichiarare che lei è una persona molto pulita a dimostrazione di questo dice “Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni“, di questo argomento si è parlato a lungo ma Patrizia smentisce le dicerie sul suo conto.

Leggi anche->GF VIP Cristiano Malgioglio dichiara: “Lascio il posto ad uno più giovane”

Patrizia de blanck attacca Barbara D’Urso “mi hai delusa”

La contessa, finita la sua esperienza all’interno della casa del Gf vip, si è voluta togliere qualche sassolino grazie alla rivista Chi Magazine, ha lasciato alcune dichiarazioni scottanti contro alcuni personaggi noti al mondo della TV, tra cui Barbara D’Urso, la De Blanck non ha affatto apprezzato il comportamento della presentatrice, la quale ha più volte parlato nel suo salotto della Contessa, mettendo in dubbio le origini nobili e la sua scarsa igiene, argomenti che hanno fatto infuriare la De Blanck che ha subito smentito tali insinuazioni.

La nobile, ormai 80enne, ma con lo spirito di una ragazzina ha definito “blatte” tutte le persone che sono andate nei vari programmi a parlare male di lei, quando non poteva difendersi perché rinchiusa nella casa del Grande Fratello, in questi giorni grazie alla figli Giada è riuscita a esaminare la black list, creata proprio da Giada per far vedere alla madre tutti i nomi delle persone che hanno sparlato di lei, pensando che fossero amici “queste blatte hanno messo in discussione le mie origini e la mia famiglia, sto sfogliando la black liste che mia figlia giada ha aggiornato quotidianamente, le blatte le rivedrò volentieri nelle sedi più opportune” queste sono le dichiarazioni delle Contessa, che sembra aver preso molto seriamente le critiche, tanto da voler denunciare chi ha osato andarle contro.

Patrizia ha confessato di aver subito contatto una di quelle persone appena uscita dalla casa per dirgliene quattro e ha aggiunto “ho contattato una delle blatte che si è divertita a sparlare di me nei vari programmi televisivi,sa cosa mi ha risposto? se vuoi ci torno rettifico quello che ho detto“, la Contessa commenta questo siparietto dicendo “che mediocrità“, su Barbara D’urso invece ha detto “mi ha deluso, da lei, che conosce bene me e la mia famiglia, mi sarei aspettata un trattamento diverso, menomale che Giada mi ha difesa“, la Contessa si è sentita profondamente presa in giro e umiliata da queste persone, vedremo se dirà in faccia a Barbara quello che ha dichiarato nell’intervista.

Leggi anche->Elodie ringrazia i follower: “Sono stata la migliore nel 2020 solo per merito vostro”