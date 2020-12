Le Donatella: +27 anni, compleanno sui social con la piccola Nicole

Primo compleanno rispettivamente da mamma e zia per le Donatella: Silvia e Giulia compiono 27 anni ma a festeggiare con loro, per la prima volta, c’è un’invitata d’eccezione: la piccola Nicole.

Compiono 27 anni Silvia e Giulia Provvedi, “Le Donatella”, ma questo è un compleanno speciale: è infatti il primo di una lunga serie festeggiato insieme a Nicole, la bambina nata lo scorso giugno dalla relazione tra Silvia e Giorgio De Stefano. Il tenero video del momento del soffio sulle candeline ha già ottenuto tantissime visualizzazioni: ecco come le due gemelle hanno festeggiato questo giorno speciale.

Nicole ha portato tanta gioia in famiglia

Nicole è nata solo circa 5 mesi fa, per la precisione il 18 giugno, e già ha stravolto le abitudini delle due sorelle, portando amore e felicità non solo nella vita di mamma Silvia ma anche in quella della sua gemella Giulia, che è diventata inseparabile dalla bambina.

La piccola è figlia di Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano, imprenditore di origini calabresi che è finito in carcere pochissimo tempo dopo la nascita della bambina. Ancora di più quindi Giulia si è stretta alla gemella per poterla aiutare con la bambina, instaurando così con Nicole un legame fortissimo.

I festeggiamenti su Instagram con la bimba

In occasione del loro 27esimo compleanno le due gemelle hanno condiviso su Instagram un dolce video dei festeggiamenti, nel quale si mostrano unite più che mai. Ed è ovviamente spuntata un’invitata speciale: la piccola Nicole, che per la prima volta festeggia insieme alla mamma e alla zia il loro compleanno.

È proprio con Nicole vicina, tra le braccia di mamma Silvia, che le due spengono le candeline e leggono poi una tenera dedica a loro indirizzata.

Presenti ai festeggiamenti anche i genitori e il fratello maggiore, che sorridono felici di passare un compleanno con tutta la famiglia riunita.

“27 anni di NOI!“, recita la didascalia al video su Instagram, che prosegue: “Nei momenti belli e quelli un po’ più grigi sempre uniti più forti che mai” Dopo un ringraziamento alla famiglia per aver organizzato un pranzo così speciale e a Nicole “Niki” per illuminare ogni loro giornata, le Donatella scherzano: “Giulia, la sensibile, dopo la prima frase era già in lacrime“.

Le gemelle poi hanno ringraziato in un altro video i follower per i tantissimi auguri. “GRAZIE MILLE A TUTTI PER GLI AUGURI. Vi vogliamo un bene immenso“, dicono, “ormai sono quasi 10 anni che ci teniamo compagnia e per noi ricevere affetto, amore ogni giorno di più ci rende fiere e con il cuore pieno di AMORE!!!”.

Un periodo molto felice questo, per loro, rafforzato dall’arrivo in famiglia della dolce Nicole, che ha migliorato le loro giornate rendendole gioiose e luminose.

