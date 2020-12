Vediamo meglio insieme che cosa ha pubblicato, Romina Power, e soprattutto chi sta arrivando a casa, tramite il suo profilo Instagram.

Lei è una donna ed una cantante molto apprezzata in tutto il mondo, stiamo parlando ovviamente di Romina Power.

Nelle scorse ore ha pubblicato, qualcosa di davvero bello sul suo profilo social di Instagram, vediamo meglio tutti i dettagli.

Romina Power dichiara felice: “Finalmente sta arrivando a casa!”

In questi ultimi anni, ma come ha sempre fatto la bellissima Romina Power, si è impegnata molto in campagne di sensibilizzazione sociale.

LEGGI ANCHE —-> ELISA ISOARDI DISPERATA: ARRIVA LA NOTIZIA CHE NESSUNO SI ASPETTAVA

Una delle più recenti riguarda un eventuale impianto di depurazione, che dovrebbe sfociare verso il mare, motivo per il quale ha anche manifestato, insieme a moltissime altre persone.

Ma c’è stato, qualcosa, che in questi mesi le è stato particolarmente a cuore, ovvero salvare Casimiro.

Ovvero un toro, che è stato salvato lo scorso natale dalla macellazione, e che in questi mesi, tramite vari appelli fatti da Romina Power ha cercato una casa dopo poter stare, perché dove si trovava, fino ad oggi, non poteva più rimanere.

LEGGI ANCHE —-> GEMMA GALGANI BACIA MAURIZIO: MARIA DE FILIPPI “HAI PERSO LA TESTA?”

E nella serata di ieri è arrivata la bellissima notizia, che Romina ha condiviso con i suoi ammiratori, ovvero che Casimiro è partito per il suo viaggio “verso casa”.

Come possiamo vedere dalla mappa che ha pubblicato, arriverà a Nerola, nella fattoria di un ragazzo giovane, ed ha dovuto fare un lungo viaggio, partendo da Lecce, di oltre 6 ore.

Sicuramente, Romina, ci terrà aggiornati su tutto il procedere della situazione, anche una volta arrivato nella sua nuova casa.

Anche voi avete a cuore qualche campagna sociale, o simili, che cercate di portare avanti nonostante il periodo che stiamo vivendo sia davvero particolare?