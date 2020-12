Bebe Vio multata per aver violato le regole anticovid: “Festa dopo le 18”

Bebe Vio viola le regole anticovid previste nell’ultimo Dpcm e viene multata dai Carabinieri. Secondo La Stampa la campionessa paraolimpica avrebbe partecipato ad una cena di compleanno all’interno di un ristorante a Mogliano Veneto, violando le regole della regione. Le forze dell’ordine arrivate sul posto hanno multato con una sanzione di 400 euro tutti i presenti, compresa Bebe.

Brutte notizie per la campionessa paraolimpica Bebe Vio. La 23enne si è resa protagonista di un brutto episodio violando le regole anticovid previste nell’ultimo Dpcm entrato in vigore lo scorso 3 novembre in tutte le regioni italiane. Secondo il quotidiano La Stampa, Bebe non avrebbe rispettato il coprifuoco facendosi trovare con alcuni amici e l’intera famiglia, all’interno di un ristorante ben dopo le 18, orario di chiusura obbligatoria al pubblico di tutti i locali. Il fattaccio sarebbe accaduto lo scorso 29 novembre a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove la campionessa risiede. La scoperta è stata fatta dai carabinieri che sono giunti sul posto intorno alle 20, dopo la segnalazione di alcuni vicini. Arrivati all’interno del locale le forze dell’ordine hanno accertato l’infrazione e multato tutti presenti con una sanzione di 400. Inoltre è scattato immediatamente anche il sanzionamento del locale, che oltre a pagare una salata multa dovrà tenere chiuso per cinque giorni. Il ristoratori infatti oltre a dover chiuder al pubblico alle 18, hanno il divieto di servire qualunque prodotto all’interno dei locali, ma possono effettuare solo il servizio di take away fino alle 22. Sempre secondo La Stampa, Bebe e gli altri presenti avrebbero immediatamente provveduto al pagamento della multa.

Al momento del fermo la campionessa era in compagnia della sua famiglia e secondo alcune indiscrezioni pare stesse festeggiando il compleanno del padre Ruggero. Una leggerezza che non andrebbe commessa vista la difficile situazione di emergenza che il nostro paese sta vivendo in questo periodo. Bebe Vio ha sempre rappresentato un ottimo esempio per la sua generazione e siamo sicuri che vorrà sicuramente spiegare l’episodio al suo pubblico. Per ora però non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale dalla campionessa paraolimpica e della sua famiglia, preferendo non commentare quanto accaduto.

