Stefano De Martino ed Ornella Muti insieme: mai visti così prima d’ora!

Lui è un ragazzo bellissimo e molto sensuale, che è tornato ad essere single, dopo la fine, per la secondo volta della relazione con Belen Rodriguez.

Mentre Ornella Muti, non ha bisogno di molte parole, perché è una donna davvero bellissima che con il passare degli anni, migliora sempre di più.

Hanno partecipato tutti e due ad una puntata del programma condotto da Maurizio Costanzo, ovvero il suo Maurizio Costanzo Show.

Durante il programma, oltre alle solite interviste, o domande che fa il padrona di casa, su suo invito, ha chiesto a Stefano di invitare Ornella, a ballare sul palco, ovviamente non solo Ornella, ma quasi tutte le signore presenti in puntata.

Ma con la bellissima Ornella Muti, con il quale ha aperto le danze, c’è stato un bellissimo tango, che poi si è trasformato in un lento.

I due hanno potuto ballare vicini, perché come sappiamo, prima di andare ospiti da Maurizio, o anche in altri programmi, vengono sottoposti a tampone, per verificare che non ci si in corso l’infezione da Covid.19.

Ornella ha concesso qualche passo a Stefano ma poi è tornata alla sua sedia, dichiarando che non sapeva ballare, insomma, una coppia bellissima che ha ballato per pochi momenti insieme.

E voi cosa ne pensate di Stefano de Martino come ballerino? E siete d’accordo con noi che Ornella Muti, con il passare degli anni è sempre più bella?