Vediamo meglio insieme che cosa è successo, immediatamente dopo la puntata del GF e cosa ha detto Dayane Mello.

Il gioco del Grande Fratello Vip, sembra non lasciare mai un momento di tranquillità, nei suoi concorrenti.

Vediamo insieme che cosa è successo con Dayane Mello, lunedì sera.

GF VIP: Dayane Mello dopo la puntata critica il GF ma la regia censura

Come sempre, tutte le puntate che vanno in diretta del Grande Fratello hanno sempre un qualcosa di particolare, e succedono molte cose.

LEGGI ANCHE —-> GF VI, è DI NUOVO SCONTRO TRA GIULIA SALEMI E ELISABETTA GREGORACI

In quella che abbiamo visto lunedì, Alfonso Signorini, ha comunicato che tornerà nuovamente il doppio appuntamento, che in precedenza era stato cancellato per dare spazio ad una fiction.

Quindi il GF ci sarà il lunedì ed il venerdì, ma vediamo meglio cosa è successo in questo inizio settimana, dopo la puntata, a Dayane Mello.

Nelle varie sorprese, o video, lei non è stata presene, e terminata la messa in onda, si è arrabbiata con la regia, perché secondo lei non è stata considerata.

LEGGI ANCHE —-> ELISA ISOARDI POLEMICHE DAVANTI ALLA FONTANA DI TREVI: “TU DOVRESTI DARE L’ESEMPIO”

In particolar modo ha dichiarato, che ad Enock vengono spesso fatte delle sorprese, mentre a lei no, e proprio in quel momento la regia cambia inquadratura.

Ed ha continuato dicendo, che assiste alla puntata come una spettatrice e che non interagisce mai con un suo familiare, ed ha chiesto anche ad altri inquilini di capire il suo punto di vista, usando le seguenti parole:

“Io capisco il vostro punto di vista, però dovete capire anche il mio. E per fortuna capite. Cioè andare lì e fare una puntata di 3 ore e poi nulla…”

L’amica Adua del Vesco è intervenuta per aiutare l’amica Dayane a tranquillizzarsi, e forse nel prossimo appuntamento di venerdì ci sarà una qualche sorpresa per lei?

E voi cosa ne pensate dello sfogo avuto da Dayane? Siete d’accordo con lei oppure no?