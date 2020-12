È morto per Covid Aldo Moser, zio di Ignazio, e Cecilia Rodriguez con il compagno lo ricordano: le tenere fotografie e le parole su Instagram hanno commosso il web.

Grave perdita per tutta la famiglia Moser: ha sconvolto tutti la scomparsa per Covid di Aldo, zio di Ignazio Moser, che con la compagna Cecilia Rodriguez ha deciso di dedicargli alcune fotografie accompagnate da belle parole su Instagram.

Morto Aldo Moser, ciclismo in lutto

La perdita dell’uomo 86enne non fa male solo alla famiglia, “Chechu” compresa, ma anche a tutto il mondo del ciclismo: Aldo Moser era infatti un grande ciclista che ha partecipato a sedici edizioni del Giro d’Italia e collezionato ben 12 successi nell’arco della sua carriera ventennale, tra cui ben quattro maglie azzurre ai mondiali su strada.

Fratello maggiore di Francesco e zio di Ignazio, non era l’unico ad aver intrapreso una carriera nel mondo delle due ruote in famiglia: anche il fratello ed il nipote, infatti, sono ciclisti professionisti, e Francesco è stato addirittura maglia rosa al Giro d’Italia. Altri parenti ad aver seguito le sue orme sono gli altri fratelli Enzo e Diego e i nipoti Moreno e Leonardo, entrambi figli di Diego.

La dedica sui social

La causa della morte sarebbero state delle complicazioni legate al Covid, e così Aldo Moser si è spento all’età di 86 anni. È tramite un post su Instagram che il nipote ed ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ricorda con commozione. “Ciao Zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi“, ha scritto come didascalia al post Ignazio, che ha condiviso anche tramite una storia una bella fotografia che lo ritrae con papà Francesco e lo zio durante i festeggiamenti per una vittoria. “Buon viaggio“, scrive in commento. E sempre sui social arriva anche il saluto della compagna Cecilia: “Sono stata fortunata“.

Le parole della compagna Cecilia

Anche Cecilia Rodriguez non ha voluto sottrarsi ai saluti e ha deciso di pubblicare tra le Instagram stories uno scatto che la ritrae con lo “zio” Aldo, entrambi sereni e sorridenti. La dedica che gli riserva è molto dolce: “Sono stata fortunata e ho avuto la possibilità di conoscerti. Zio Aldo nel mio cuore“. La modella e showgirl, legata ad Ignazio dal 2017, non ha mai nascosto di essere particolarmente legata alla famiglia del compagno, con la quale mantiene uno splendido rapporto, e anche per questo il dolore per la perdita dello “zio” è, sicuramente, anche suo.

