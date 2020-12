Vediamo insieme che cosa è stato detto a Dayane Mello, in segreto, nella telefonata che le ha fatto cambiare idea sulla permanenza nella casa.

Il Grande Fratello Vip, è un programma molto amato e seguito, ma spesso ci sono dei piccoli segreti che non vengono mostrati.

Vediamo insieme che cosa è stato detto alla bella Dayane Mello, dopo che aveva deciso di abbandonare il gioco.

GF Vip Dayane: il contenuto della telefonata segreta ricevuta per cambiare idea

Come sappiamo, nella serata di venerdì c’è stato un nuovo appuntamento del programma Grande Fratello, dove i vari inquilini hanno dovuto decidere se continuare la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia oppure uscire dal gioco, dopo che è stato prolungato fino Febbraio 2021.

Francesco Oppini ha deciso di abbandonare immediatamente il gioco, mentre per Elisabetta Gregoraci, lo abbandonerà nella puntata in onda lunedì.

Per quanto riguarda, invece, Dayane Mello, in un primo momento aveva deciso di abbandonare la casa, ma poi ha ricevuto una particolare telefonata segreta, che in diretta non abbiamo potuto ascoltare che le ha fatto cambiare idea, e per questo motivo ha deciso di continuare il gioco.

In molti si chiedevano che cosa si fossero detto in questa particolare telefonata, ed è stata la stessa Dayane a svelarne il contenuto, in una chiacchierata con Andrea Zelletta.

Ha infatti dichiarato di aver parlato con la mamma del padre di sua figlia, che l’ha fatta ragionare, e le sue parole sono state:

“Mi ha detto c’è un disastro fuori…Mi ha detto che sta uscendo il mio carattere e che ho molti sbalzi d’umore, ma mi ha gasato di brutto. Alla fine mi ha detto ‘Dayane, manca un mese e mezzo siamo già a dicembre‘”

E voi cosa ne pensate di questa telefonata particolare che ha ricevuto Dayane al Grande Fratello Vip? Ha fatto bene Dayane a cambiare idea sulla sua permanenza?