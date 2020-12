Vediamo insieme che cosa ha pubblicato, nei giorni passati, Romina Power sulla figlia Ylenia, che ha fatto il pieno di gesti d’affetto.

Lei è una grandissima cantante italiana, e non solo, molto apprezzata dal pubblico, che segue quello che le succede con grande interesse, stiamo parlando di Romina Power.

Vediamo meglio insieme che cosa ha pubblicato su Instagram, lasciando tutti senza parole.

Romina Power si rivolge ad Ylenia: “Sorrideremo di nuovo tutti insieme felici”

Come tutti sappiamo la vita di Romina Power, è costellata di momenti bellissima, ma anche di momenti molto tristi, come la scomparsa della giovanissima figlia Ylenia, avvenuta nel lontano 1993.

La ragazza si trovava in America, e per la precisione a New Orleans, e dopo la sera di capodanno, di lei non si sono avute più notizie.

Per molti, come Al Bano, la figlia è scomparsa nelle gelide acque del fiume Mississipi, mentre per Romina Power, la figlia si trova da qualche parte nel mondo, e lei non perde occasione per ricordarla o cercarla.

Recentemente, era stato fatto anche un identikit, su come potrebbe essere oggi, a molti anni di distanza dalla sua scomparsa quando era ancora una ragazza, mentre oggi sarebbe una donna.

Il mese di Novembre, poi, che è da poco terminato, è molto particolare per Romina, perché è quello del compleanno di Ylenia.

Quasi ogni giorno, ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram immagini, molto spesso inedite della figlia.

Nella fotografia più recente, possiamo vedere Ylenia seduta su di un divano sorridente, con accanto una toccante e bellissima didascalia che Romina le dedica, le parole sono le seguenti:

“Sorrideremo di nuovo tutti insieme un giorno. Un giorno, quando il sole splende, un giorno quando gli uccelli cantano, un giorno quando il vento estivo porta con sé la promessa di gioia.”

Ovviamente, la fotografia è stata sommersa da gesti di vicinanza e di affetto nei confronti di Romina Power.

E voi cosa pensate sia successo alla bellissima figlia di Romina Power, Ylenia, del quale non si hanno più notizie da molti anni?