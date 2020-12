Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato Alberto Matano che ha lasciato senza parole il suo pubblico, e non solamente.

Lui è un grandissimo professionista della Rai, ma è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Stiamo parlando di Alberto Matano, vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore.

Alberto Matano la confessione scioccante: “Ho perso un figlio”

Come sappiamo, il bravissimo e super seguito Alberto Matano, è molto spesso riservato, per quanto riguarda la sua vita privata.

Ma nelle ultime ore, ha rilasciato una lunga intervista alle pagine del giornale La Stampa, ed ha parlato anche di qualcosa di molto intimo, e che nessuno si aspettava.

Il giornalista ha chiesto ad Alberto Matano, tra le prime domande se fosse fidanzato, e lui ha risposto che al momento c’è qualcuno che gli fa battere il cuore, senza comunicare nessuna informazione aggiuntiva

Quindi per il momento, non possiamo sapere chi è questa donna che ha catturato il cuore del bel presentatore.

Alberto, ha dichiarato che gli piace molto questa sua esperienza in televisione alla conduzione del programma La vita in diretta.

Dove può esprimere la sua opinione, e raccontare tutte le ultime notizie di quello che succede nel mondo intorno a noi.

Matano, ha parlato anche di un qualcosa di molto particolare che è accaduto quando era molto giovane.

Ha infatti dichiarato che è stato “molto vicino” a diventare padre, ma era molto giovane quando è successo, però poi non è capitato, e spesso, ha continuato Matano, che pensa a come sarebbero andate le cose se tutto fosse stato diverso.

Per il momento, Alberto Matano è felice nel suo ruolo di zio, ed ha 3 nipoti fantastici al quale vuole davvero molto bene.

In questa intervista, Alberto ha anche dichiarato che sarebbe favorevole all’adozione anche da parte di un solo genitori, di un bambino.

Una bellissima intervista che ha rilasciato Alberto Matano, che ha permesso di conoscerlo in modo davvero diverso, e voi cosa ne pensate di lui? Vi piace come presentatore e come uomo?