Vediamo insieme tutti i dettagli sulla relazione tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi dopo la fine di Ballando con le Stelle.

Sono stati una delle coppie che ha partecipato a Ballando con le Stelle, maggiormente amate, stiamo parlando di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi.

Vediamo insieme tutti i dettagli dopo la fine del programma, sulla loro relazione.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: Svelato il loro rapporto “speciale” dopo Ballando

Loro sono stati al centro dell’attenzione per tutta la durata del programma, Ballando con le stelle, per via della loro particolare amicizia.

Stiamo parlando di Elisa Isoardi e di Raimondo Todaro, alla loro coppia, durante il programma è successo qualsiasi tipo di imprevisto, anche dal punto di vista medico.

Sono riusciti a tenere incollati al televisione, davvero moltissime persone, che volevano vedere come si evolveva il loro particolare rapporto, che sembrava molto di più di uno tra allieva e maestro.

Ma una volta che il programma è terminato e loro sono arrivati al quarto posto, com’è la relazione tra di loro?

Ci ha pensato Elisa Isoardi a fare chiarezza, tramite le pagine di Dipiù tv dove ha rilasciato una bella intervista dichiarando le seguenti parole:

“Spenti i riflettori sono rimaste l’amicizia, la voglia di sapere come stiamo…”

Quindi, stando alle sue parole, tra di loro c’è solamente un rapporto di amicizia, e non qualcosa di più come in molti speravano succedesse.

Sicuramente, anche i vari problemi che hanno dovuto affrontare, i vari infortuni, gli hanno permesso di essere ancora più vicini, ma solamente come amici.

Parlando, invece, del suo futuro televisivo, al momento non ci sono ancora conferme, doveva presentare il programma Check up, ma non ci sono ancora informazioni sulla sua mesa in onda.

A fine intervista le viene chiesto come vivrebbe un nuovo amore, dopo questa esperienza televisiva, ed Elisa ha confessato che sicuramente sarà più matura.

E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni rilasciate da Elisa Isoardi? Pensavate anche voi che tra i due ci poteva essere una storia d’amore?