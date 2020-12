Vediamo di capire come mai il programma super amato e seguito, Uomini e Donne, non andrà in onda e ci sarà un cambio di programmazione.

Il programma condotto da moltissimi anni, dalla super amata Maria De Filippi, sembra subire uno stop, e stiamo parlando di Uomini e Donne.

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne : svelato il motivo perché non andrà in onda Maria De Filippi

Sembra che in questo ultimo periodo, la programmazione sulle varie reti, cambi molto velocemente, come era già successo per il Grande Fratello.

Questa volta, invece, tocca al programma super amato e seguito, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Ha comunicare questa notizia, è stato il sito DavideMaggio.it, sempre molto informato su tutto quello che succede dietro le quinte della televisione.

Il programma Uomini e Donne, infatti nei giorni del 7 e 8 dicembre non andrà in onda, e lascerà lo spazio ai film di Natale.

Sappiamo anche quali film prenderanno il posto del super seguito programma, ovvero:

7 dicembre: Christmas at the Palace ( un lungometraggio in prima tv)

( un lungometraggio in prima tv) 8 dicembre: Il destino sotto l’albero.

Il programma condotto alla perfezione da Maria De Filippi, tornerà in onda nella giornata successiva, ovvero il 9 dicembre.

Per molti telespettatori, questo programma è davvero una sorta di appuntamento fisso giornaliero, e ancora non possiamo sapere come verrà accolta questa particolare novità messa in atto dalla rete Mediaset.

Sicuramente quest’anno è un Natale diverso, e forse anche i film natalizi, ci possono far trovare un po di spirito del Natale.

E voi cosa ne pensate di questa scelta della rete Mediaset di non mandare in onda, in quei due giorni il programma Uomini e Donne?