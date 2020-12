Matrimonio a prima vista: Nicole è fidanzata con un ex concorrente – FOTO

Si mescolano nuovamente le carte a Matrimonio a prima vista. Se gli amori creati all’interno dell’ultima edizione del reality sono tragicamente terminati alla fine del programma televisivo, i protagonisti continuano a sorprendere i telespettatori e soprattutto i tre esperti Nada Loffredi, Fabrizio Quattrini e Mario Abis. Dopo la nascita della storia d’amore tra Andrea e Sitara, durata solo poche settimane, si è formata un’altra inedita coppia che vede protagonisti due concorrenti di due diverse edizioni.

Stiamo parlano di Nicole, protagonista della quinta e ultima edizione del programma che dopo la rottura con Andrea ha trovato l’amore con un altro protagonista del reality. Nell’ultima puntata gli esperti avevano fatto intendere che il nuovo compagno di Nicole fosse una loro vecchia conoscenza ma non era stato rivelato il nome. Oggi è arrivata la notizia che il fortunato neo fidanzato è Marco Rompietti.

Il nuovo amore di Nicole arriva dalla quarta edizione dello stesso programma, durante il quale aveva sposato Ambra Radicioni. Una relazione che non aveva funzionato sin dall’inizio e alla fine del programma la coppia era scoppiata, e ora i due sono rimasti buoni amici. L’inaspettata coppia si è conosciuta durante un raduno di alcuni concorrenti di tutte e edizioni e sembra che sia subito scattato il colpo di fulmine. Per chi non avesse visto le scorse edizioni, Marco Rompietti vive a Terni, mentre Nicole è nata e lavora a Milano. Proprio la distanza era stata una delle motivazioni che aveva portato alla rottura con il neo marito Andrea. Nicole infatti ha sempre dichiarato di non voler lasciare il capoluogo meneghino e soprattutto la sua posizione lavorativa per la quale ha dovuto fare molti sacrifici. Al momento quindi i due si starebbero dividendo tra le rispettive città, e dalle dichiarazioni di Nicole sarà il compagno a trasferirsi nel capoluogo lombardo se la storia diventerà seria. Secondo i ben informati la relazione l’amore tra Marco e Nicole starebbe precedendo a gonfie vele, anche se non è ancora arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, ma neanche una smentita.

