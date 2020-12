Vediamo meglio insieme la notizia che sta circolando in queste ultime ore, per quanto riguarda il GF Vip e la notte di capodanno.

Come sappiamo il programma condotto da Alfonso Signorini, ovvero il Grane Fratello Vip, quest’anno è pieno di sorprese.

Vediamo meglio insieme la voce che sta girando in queste ultime ore.

GF VIP: il Capodanno di Canale 5 sarà esplosivo con i Vipponi!

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, davvero molto intensa, dove due personaggi molto amati dal pubblico hanno deciso di abbandonare il gioco perché si protrae fino al mese di Febbraio, cosa che non sapevano quando hanno accettato di partecipare.

I concorrenti che hanno deciso di abbandonare la casa sono Francesco Oppini, che è uscito subito, con grandissimo dispiacere di Tommaso Zorzi, ed Elisabetta Gregoraci, che abbandonerà il gioco lunedì, per passare un giorno da sola con Pierpaolo.

Ma sembra che le novità non siano terminate qui, perché come possiamo leggere dalle pagine del sito Giornalettismo, sempre molto informato su quello che succede in televisione, e sulle novità, ci sarà un appuntamento speciale del Gf Vip.

La notte di capodanno, sembra che non ci sarà il consueto appuntamento dalle piazze, molto probabilmente a causa della pandemia che stiamo affrontando per il Covid, ma ci dovrebbe essere una puntata speciale del Grande Fratello Vip.

Avremmo quindi modo di brindare con tutti i Vipponi presenti nella casa più amata e spiata d’Italia.

E voi cosa ne pensate di questa particolare notizia che è trapelata nelle ultime ore, ma che al momento non ha ricevuto ancora nessuna conferma ufficiale? Vi piace come idea?