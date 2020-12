All Together Now, Anna Tatangelo invita i follower, ma l’occhio si ferma proprio li

All Together Now: la cantautrice dalla sua pagina IG ha invitato i follower a seguire il programma. Ma i commenti sono stati tutti per lei

Il programma in onda stasera su Canale 5, per la prima volta in prima serata, suscita molto interesse da parte del pubblico. In scena la semifinale, con i concorrenti in gara che si giocheranno l’accesso alla finale. Tante le emozioni che si annunciano per la battaglia all’atto finale di un programma che ha avuto anche nella sua seconda edizione un grandissimo successo. Tutto merito della conduttrice, Michelle Hunziker, che grazie alla sua bellezza e professionalità riesce a catalizzare l’attenzione dei suoi ammiratori. Sia di quelli delle televisione che dei social. Identico discorso si può fare per gli altri protagonisti del programma, oltre agli artisti e personaggi dello spettacolo del muro dei 100. Ci riferiamo di sicuro a J-Ax ma anche a Francesco Renga e Rita Pavone. E per finire ad Anna Tatangelo.

All Together Now è la prima esperienza di un certo livello televisivo per Anna Tatangelo. Che attualmente è una delle cantautrici più apprezzate dal pubblico. Con una voce che incanta e delle doti fisiche non indifferenti, l’ex di Gigi D’Alessio riesce sempre a far parlare di se, con foto e video che non passano di sicuro mai inosservati. Soprattutto su Instagram le sue apparizioni sono sempre apprezzate, con like e commenti che esprimono tutto il gradimento dei follower. Poco fa l’artista di Sora ha pubblicato un post per invitare i suoi follower a seguire la puntata di stasera. Obiettivo di sicuro raggiunto, anche se l’occhio dei suoi ammiratori è finito sulle sue curve che si intravedono dall’abbigliamento che presenterà durante la serata. Post che abbiamo pubblicato sotto e che come detto ha riscosso un successo clamoroso sul web. Ma anche questa volta lasciamo a voi ogni commento.