Michelle Hunziker commuove i follower di Instagram: “Auguri vita mia, ti amo” – VIDEO

Michelle Hunziker posta un messaggio su Instagram che commuove tutti i suoi follower: gli auguri speciali ad un amore della sua vita

La conduttrice di All Together Now sta vivendo un periodo molto felice della sua vita. Sia a livello professionale che di vita privata per lei le cose sembrano andare molto bene. Con la sua simpatia e bravura sta in questi giorni portando avanti uno dei programmi più seguiti del momento. Il passaggio al sabato sera contribuirà a dare ulteriore visibilità a tutti i partecipanti, con la prima serata che prenderà il via da stasera. E sostituirà, si spera anche per quel che riguarda i successi, Tu si que vales. L’ex di Eros Ramazzotti ha un rapporto speciale con i figli. Per lei ci sono Aurora Ramazzotti arrivata dopo la storia con il celebre cantautore ma anche Celeste Trussardi e Sole Trussardi, avuti con Tommaso Trussardi. Una bella famiglia che porta nel cuore.

Michelle Hunziker ha un rapporto davvero speciale con la figlia Aurora. La prima, che assomiglia molto ad entrambe i genitori. Poco fa la conduttrice ha voluto fare una dedica speciale proprio ad Aurora, che oggi compie gli anni. Lo ha fatto con un video che mostra i momenti della nascita della giovane ed i primi anni di vita. Immagini che hanno commosso tutti i suoi follower di Instagram che hanno inondato di like e di commenti il video, con tantissimi messaggi di auguri per la figlia della bionda di origini svizzere ed il cantautore. Immagini che abbiamo mostrato sotto e che mostrano anche la giovanissima età di mamma Michelle che passano gli anni ma rimane sempre una donna apprezzata e cliccata anche sul web. Con i successi che per lei arrivano non solo dalla televisione ma anche da Instagram. Post pubblicato sotto, a voi come sempre i commenti.