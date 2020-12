Rita Rusic, il selfie allo specchio scatena il web: “Accavalli le gambe come Sharon Stone”

Rita Rusic si è resa protagonista di un video che ha messo in risalto tutta la sua straordinaria sensualità scatenando le fantasie dei follower di Instagram

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha pubblicato un video su Instagram che ha scatenato le fantasie dei follower e ha fatto rapidamente il giro del web. Non è la prima volta che accade che la bellezza di origini croate riesce a mettere in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate sia nelle sue uscite televisive che in quelle sul web. Ricordiamo tutti come l’attrice 60enne sia risultata tra le protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La prima esperienza alla conduzione del reality di Alfonso Signorini ci ha mostrato una bellezza senza tempo, che anno dopo anno riesce a mantenere una forma fisica smagliante ed un fisico che fa impallidire molte donne più giovani di lei. In queste ultime settimane l’ex moglie dell’imprenditore cinematografico toscano è apparsa in tutta la sua bellezza e sensualità anche sul web.

Rita Rusic infatti è molto attiva su Instagram. I suoi scatti bollenti ed i video che posta sulla sua pagina ufficiale ricevono un successo clamoroso, e la proiettano tra i personaggi pubblici più apprezzati anche in rete. Come detto la bellezza croata è stata una protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello, con i memorabili faccia a faccia con Valeria Marini che hanno tenuto con il fiato sospeso gli spettatori. Tra le due donne infatti non c’è mai stata stima e benevolenza. La showgirl infatti è stata la compagna di Vittorio Cecchi Gori dopo la sua separazione proprio dalla croata, così inevitabilmente tra di loro è nata una competizione quasi naturale. Insomma, la Rusic è una donna che non le manda a dire, e nel Gf Vip ha sempre avuto scontri con il resto dei coinquilini della casa per il suo carattere diretto e per certi versi irruento.

Nel video che ha pubblicato poco fa su Instagram ha mostrato tutta la sua sensualità. Pochi secondi ma intensi, con un accavallamento delle gambe che ha ricordato quello di Sharon Stone in Basic Instinct. Immagini che hanno trovato l’approvazione dei fan, con centinaia di like e commenti che hanno certificato il gradimento assoluto.