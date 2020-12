GF Vip, Alba Parietti parla con Oppini: “Mi ha comunicato quale decisione prenderà”

GF Vip entra nel vivo: nelle prossime ore molti concorrenti decideranno se restare o meno nella casa. Francesco Oppini lascerà o continuerà?

Saranno ore decisive per alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip che dovranno decidere cosa fare arrivati a questo punto del gioco. Non ci si aspettavamo che si potesse arrivare ad una svolta del genere nel programma, ma stando così le cose, potrebbero uscire di scena a breve tanti concorrenti. Il motivo è semplice. E riguarda la decisione del Grande Fratello di prolungare il programma fino a febbraio. Non è la lunghezza della trasmissione a preoccupare, ma la necessità di dover trascorrere le vacanze natalizie all’interno della casa e lontano da affetti e famiglia. La più agguerrita di tutti è apparsa Elisabetta Gregoraci, che pare proprio non voglia saperne di restare lontana dal suo Nathan Falco durante il Natale ed a Capodanno. C’è aria di decisioni clamorose, ma non troppo. In quanto tanti concorrenti hanno mostrato le loro perplessità nel dover condurre il gioco.

GF Vip che arriva ad una svolta. Anche Francesco Oppini ha mostrato forti perplessità nel rimanere all’interno della casa. Ma cosa avrà deciso di fare il figlio di Alba Parietti? E’ stata la stessa madre a dare delle informazioni sul figlio con un lungo post su Instagram. La showgirl e conduttrice nell’ultimo periodo è molto attiva sui social, in particolar modo lo è in questo periodo con il figlio impegnato a gareggiare nel reality più seguito nel nostro paese. “Oggi ho parlato con @francesco_oppini_82, sappiate che la prima cosa che gli ho raccontato è quanto lo amiate e quanti sforzi avete fatto per difenderlo e sostenerlo. Questo lo ha commosso moltissimo e mi ha detto che qualsiasi decisione prenderà voi sarete comunque sempre nel suo cuore e appena sarà possibile vi vorrà incontrare e tutte e tutti ringraziare per quanto lo avete fatto sentire unico e importante. Deciderà con serenità e sapendo che qualsiasi sarà la sua scelta voi lo amerete e sosterrete perché lo avete capito. Un grazie a ognuna di voi da @francesco_oppini_82 @sosteniamo_francescooppini❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. Non ci resta che aspettare a questo punto per scoprire cosa avrà deciso di fare il figlio di Alba Parietti.