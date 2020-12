Vediamo insieme la fotografia che sta facendo il giro del web, dove si ipotizza un bacio tra Elisabetta e Pierpaolo al GF VIp.

Loro sono la coppia maggiormente esposta, all’interno della casa più spiata d’Italia, e stiamo parlando ovviamente di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

Vediamo insieme la fotografia che sta facendo il giro del web, che potrebbe confermare qualcosa di davvero particolare tra i due ragazzi.

GF Vip shock: Elisabetta bacia Pierpaolo nel confessionale la prova è rossetto sbavato

Come tutti sappiamo, la bellissima Elisabetta Gregoraci ha un rapporto particolare di amicizia con il coinquilino Pierpaolo Petrelli.

Ma negli ultimi giorni, sembrava esserci un clima più freddo all’interno di questa coppia di amici speciali, perché Elisabetta avrebbe intenzione di abbandonare il gioco, per la troppa mancanza che sente del figlio Nathan, e perché vorrebbe passare le festività con lui.

Il grande fratello, però va in onda anche durante il pomeriggio con una sorte di riepilogo, e qualcuno molto attento ha notato un dettaglio particolare, mostrato all’interno del confessionale.

Ma andiamo con calma, all’inizio c’è stato un litigio, come spesso accade, per via di una gelosia, ma poi tutto si è risolto con un bellissimo abbraccio, ed immediatamente dopo vengono chiamati in confessionale dal GF.

Ed in questo momento, Elisabetta da un lungo bacio sulla guancia a Pierpaolo, ma ecco che si nota il particolare.

Ovvero, il bel ragazzo, ha del rossetto rosso anche sulle labbra, ed Elisabetta ha proprio quel rossetto.

Quindi, cosa sarà successo, che forse le telecamere non hanno inquadrato, un bacio tra Elisabetta e Pierpaolo?