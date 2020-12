Alessia Marcuzzi incontenibile su Instagram: arrivano anche i complimenti della Canalis

Alessia Marcuzzi ha mostrato ancora una volta la sua estrema sensualità ai follower di Instagram con una foto che ha fatto il giro del web

La conduttrice ha mostrato tutta la sua sensualità e bellezza ai follower di Instagram, ma anche ai lettori del giornale Grazia che le ha regalato degli scatti davvero esaltanti sia per lei che per il pubblico. Fan che hanno potuto apprezzare le qualità della conduttrice che è riuscita ancora una volta a mettere in evidenza le sue qualità fisiche che a 48 anni fanno ancora perdere la testa agli ammiratori. Non è la prima volta che accade che la bellezza romana riesce a far parlare di sé nell’ultimo periodo. In estate è finita persino al centro del gossip con la polemica che l’ha vista al centro di una bufera mediatica a seguito della fine della relazione tra Belez Rodriguez e Stefano De Martino. Il conduttore e ballerino è da anni amico della Marcuzzi, e tra di loro sembra esserci un legame che non va al di la di una stima reciproca.

Alessia Marcuzzi è stata però l‘indiziata principale per il gossip della fine della relazione tra De Martino e la showgirl argentina. Secondo alcune voci il ballerino e la conduttrice romana avrebbero avuto un flirt poi scoperto da Belen, e questa sarebbe stata la causa della rottura tra i due. Queste voci hanno molto infastidito il compagno della conduttrice de Le Iene Paolo Calabresi Marconi, che però ha sorvolato sull’accaduto. Intanto la bella Alessia continua ad essere protagonista anche sul web, e soprattutto su Instagram sta ottenendo dei risultati importanti in termini di like e commenti. Che alla fine per lei non sono altro che attestati di stima per la donna che è e che rappresenta ancora oggi a 48 anni. Lo scatto della copertina di Grazia ha mostrato tutta la sua forte sensualità, con le curve in evidenza che non sono sfuggite ai follower.

Tra i tanti complimenti allo scatto che abbiamo pubblicato sotto, c’è stato anche il commento di Elisabetta Canalis che è rimasta senza parole davanti alla sensualità dell’amica. Fernanda Lessa invece ha mostrato il suo gradimento con un like.