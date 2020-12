Vediamo insieme la voce che sta girando in queste ore, su Jasmine Carrisi per un nuovo ritocchino di chirurgia estetica.

Lei è super conosciuta e famosa, e da poco ha iniziato la sua carriera come cantante, stiamo parlando di Jasmine Carrisi.

Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultime ore su di lei.

Jasmine Carrisi: “Hai rifatti anche gli occhi?” La voce sul web che sconvolge

Su di lei ci sono sempre delle voci che circolano, per quanto riguarda presunti interventi di chirurgia estetica, e stiamo parlando della giovanissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

In molti la criticano, forse anche perché davvero molto bella e simile alla bellissima mamma, Loredana.

Ma Jasmine non ha alcun problema a rispondere alle varie critiche che le vengono mosse, in ogni campo.

La bella Jasmine, in questo momento è impegnata nel programma The Voice Senior, insieme a papà Al Bano, con la conduzione di Antonella Clerici.

Ma torniamo alla fotografia, che ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram che ha sollevato davvero un polverone di critiche.

E’ un bellissimo primo piano, dove Jasmine ha un rossetto rosso che mette in evidenza le sue labbra carnose, che qualcuno ha criticato, perché secondo loro è intervenuta la mano del chirugo.

Ma un utente in particolare, sotto questa fotografia, come possiamo leggere anche sulle pagine di Kontrokultura, ha scritto che la giovane ha rifatto anche gli occhi.

Jasmine, non ha risposto a questo commento in particolare, ma sotto la fotografia ha ricevuto anche moltissimi commenti e segni d’apprezzamento per la bellissima fotografia pubblicata.

E voi cosa ne pensate di questo commento nei confronti di Jasmine? Si tratta di un solito “leone da tastiera”?