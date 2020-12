Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto una relazione di una notte con un Vippone che farà presto il suo ingresso all’interno della casa del GF Vip. L’indiscrezione è stata rivelata da Federica Panicucci nell’ultima puntata di Mattino Cinque. Il testimone della presunta liaison è il paparazzo Andrea Alaimo.

Federica Panicucci ha lanciato lo scoop questa mattina a Mattino Cinque. Secondo il paparazzo Andrea Alaimo tra Elisabetta Gregoraci e il nuovo concorrente del GF, Filippo Nardi ci sarebbe stata una breve relazione, numerosi anni fa, quando la showgirl calabrese non era ancora sposata con Flavio Briatore. Non si placano i gossip sulla vita amorosa di Elisabetta Gregoraci. Dopo l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, i presunti flirt avvenuti fuori dalla casa e le rivelazioni scioccanti dello storico ex Mino Magli, che ha raccontato di aver continuato la sua relazione con la showgirl anche dopo l’inizio della sua relazione con il manager piemontese, è arrivata un’altra notizia bomba che potrebbe innervosire ulteriormente l’ex marito di Eli, Flavio Briatore. Il manger negli scorsi giorni è volato a Dubai con il figlio Nathan Falco per non dover più assistere a tutti i pettegolezzi veri e presunti che girano attorno alla sua ex, soprattutto per il bene del figlio che pare sia stato preso in giro a scuola. Pettegolezzi che stanno mettendo a dura prova la pazienza di Briatore e secondo alcune voci il manager avrebbe già contattato gli avvocati per rivalutare la somma di mantenimento della Gregoraci, concesso in fase di divorzio.

E i guai non sembrerebbero proprio finiti. Filippo Nardi entrerà nella casa del GF Vip a brevissimo e se è tutto vero Eli dovrà condividere la casa con un suo ex flirt. Il paparazzo assicura di essere certo che i due abbiano vissuto una brevissima relazione 15 anni fa, prima dell’arrivo della nascita della storia d’amore con Briatore. Raggiunta al telefono la ex iena non ha confermato ne smentito la notizia, dichiarando di non voler parlare di nessuna donna del suo passato, ne ora ne all’interno della casa più spiata d’Italia. Per ora Nardi ha elegantemente aggirato l’ostacolo mantenendo estremo riserbo sulla faccenda ma vedremo se il conduttore Alfonso Signorini deciderà di approfondire la notizia durante le prossime puntate.

