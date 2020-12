Alessia Marcuzzi mostra le curve bollenti ai follower: “Anche se fa freddo, giusto farlo”

Alessia Marcuzzi, forma straordinaria e curve bollenti: l’ultimo post della conduttrice ha lasciato i follower di Instagram senza parole

La conduttrice di Le Iene ha sbalordito tutti i follower con la sua carica sexy che ha sprigionato da un post su Instagram. La 48enne romana rimane uno dei personaggi pubblici più apprezzati dai suoi fan, riuscendo a rimanere tra i volti noti della televisione. La sua simpatia, ma anche le doti fisiche invidiabili, le hanno permesso di continuare a stupire nel corso degli anni. Inutile sottolineare quanto sia gradita dal pubblico televisivo, sia quello delle vecchie generazioni che ricordano i suoi debutti che i più giovani. Insomma, si può dire che la bionda di “Colpo di fulmine” ne ha percorsa di strada, rimanendo sempre tra le donne più ammirate della televisione. Nell’era dei social anche la ex di Simone Inzaghi è un personaggio seguitissimo dai follower, che ne apprezzano le doti a suon di like e commenti.

Alessia Marcuzzi nell’ultimo periodo riesce sempre a rimanere al centro dell’attenzione. Prima la calda estate, con il gossip che l’ha tormentata per via della vicenda della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con tante voci che indicavano lei come la causa principale della fine del rapporto tra la showgirl argentina ed il conduttore e ballerino napoletano. Un flirt mai confermato tra lei e l’amico De Martino la causa di una fine di una storia ormai tormentata. Poi l’emergenza Coronavirus, con lo spavento per due positività smentite dal tampone molecolare. Ma la paura per una vita diversa e con l’incubo del contagio. Negli ultimi giorni la conduttrice si è fatta apprezzare per una carica sexy che in effetti la contraddistingue da tempo. Il post che ha pubblicato poco fa è stato come sempre originale e provocatorio. Nello scatto in evidenza il suo lato b “Cosi’. Giusto perché fa freddo”. Immagini da uno spot pubblicitario che lasciamo commentare a voi.