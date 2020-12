La pistola originale di James Bond da oggi ha un nuovo fortunatissimo proprietario che a deciso dispendere una cifra da capogiro per potersi aggiudicare l’arma utilizzata da Sean Connery nel primo film di James Bond del 1962 intitolato “Dr. No “.

Gli appassionati della saga cinematografica di James Bond sono tantissimi. Da quando Sean Connery ha fatto il suo debutto nelle vesti della spia più elegante e affascinante del pianeta nessuno ha potuto più resistere al suo fascino tornando al cinema ogni volta che si aggiungeva un capitolo delle avventure di 007. Il successo dei film non è diminuito nel tempo e la spia inglese è stata interpretata da attori del calibro di Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Ma il primo amore non si scorda mai e per molti la versione del mitico Sean Connery, primo ad interpretare 007, resta la migliore di sempre. Deve averlo pensato anche il compratore che lo scorso 3 dicembre ha deciso di spendere parecchi soldi per aggiudicarsi un cimelio di James Bond, appartenuto proprio a Sean Connery. La casa d’aste di Hollywood, Julien’s Auctions ha venduto la pistola Walther PP usata dal compianto Connery nel primo film di James Bond del 1962 intitolato Dr. No ad una cifra esorbitante. La storica arma da fuoco è stata l’articolo cha ha raggiunto il prezzo di vendita più alto di tutta l’asta organizzata a Beverly Hills lo scorso 3 dicembre. Nel debutto cinematografico del personaggio di James Bond, Connery usa quest’arma per tutto il film, ha scritto Julien’s Auctions in un comunicato stampa.

L’oggetto venduto insieme ad altri 500 cimeli di Hollywood tra i quali costumi, oggetti di scena e manufatti di ogni genere, ha raggiunto il prezzo esorbitante di 256.000 dollari. A fare l’offerta maggiore e aggiudicarsi la preziosa pistola è stato un anonimo fan americano appassionatissimo di James Bond che racconta di aver visto tutti i film di 007 con i propri figli. Oltre alla tanto ambita Walther PP nella stessa asta sono stati venduti tantissimi oggetti provenienti da film cult di Hollywood come il casco da pilota da combattimento utilizzato da Tom Cruise in Top Gun venduto per 108.000 dollari e una sceneggiatura di 158 pagine del Padrino del 1972, contrassegnata come “Terza bozza” venduta per 10.240 dollari.

