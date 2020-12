X Factor, Mika fa “una gaffe” e svela un segreto su Hell Raton

Durante la puntata di X Factor di giovedì 3 dicembre, Mika ha svelato un segreto sul collega Hell Raton, che ha commentato: “Una gaffe” che poi ha confermato lui stesso.

Sarebbe dovuto restare un segreto condiviso solo tra gli addetti ai lavori dello studio di X Factor, e invece Mika ha inavvertitamente svelato a tutti i telespettatori un dettaglio sul giudice Hell Raton, che ha poi confermato ciò che è stato detto su di lui. Se lo è lasciato sfuggire davanti a tutti, in diretta durante il talk di approfondimento del programma in conclusione alla puntata di ieri giovedì 3 dicembre e ha lasciato i telespettatori a bocca aperta.

La rivelazione durante “Hot Factor”

È stato durante l’appuntamento con “Hot Factor”, l’appendice di approfondimento di XFactor, che il giudice libanese si è lasciato scappare la rivelazione inaspettata: Hell Raton ha avuto il Coronavirus.

“Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid“, ha detto ingenuamente Mika in un commento sul collega. La presenza del cantante libanese ad X Factor è molto apprezzata anche per la sua sincerità e schiettezza, che però questa volta ha fatto calare un silenzio imbarazzato in studio.

“Non lo sa nessuno. Ok, Mika ha appena fatto una gaffe“, ha commentato Hell Raton. Una notizia che ha lasciato sorpresi tutti i telespettatori, infatti l’isolamento del cantante si era svolto in totale riservatezza, evitando di far trapelare la notizia per evitare troppi scombussolamenti all’interno della produzione del programma.

Il ringraziamento ad Emma Marrone

Il rapper ha tenuto a precisare subito che ha sempre rispettato come da protocollo la quarantena obbligatoria e che la conferma di positività era arrivata prima che i Live del talent di Sky iniziassero. Questo lo aveva costretto a gestire le sue Under Donne a distanza e, come ha rivelato in diretta, fondamentale per lui è stata Emma Marrone, che lo ha aiutato con la preparazione delle sue allieve. “Adesso sapete che nel periodo di preparazione di queste ragazze io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile“, ha ammesso il rapper, ringraziando la cantante per il suo prezioso contributo durante quel periodo: “Ne approfitto per i ringraziamenti perché una persona di quel tavolo mi è stata particolarmente vicino: Emma. Ci tengo a ringraziarla“. Ha quindi confermato tutto il diretto interessato, ma sicuramente non senza un certo imbarazzo.

