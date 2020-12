Aurora Ramazzotti, il regalo piccante di un fan, “non voglio scandalizzarvi”

Aurora Ramazzotti ha ricevuto un regalo particolare da parte di un fan, lei incredula reagisce in modo simpatico, ecco cosa le hanno regalato

Aurora Ramazzotti, ha appena passato un brutto periodo avendo contratto il Covid, per questo si è dovuta isolare per più di un mese nel suo appartamento a Milano insieme al suo fidanzato, Goffredo, anche lui con il Coronavirus, la ragazza ieri ha deciso di condividere con i suoi followers dei regali ricevuti dai fan, cercando di divertirsi e di strappare un sorriso anche al pubblico che la stava guardando.

Ha fatto un unboxing dei regali che ha ricevuto nel suo appartamento milanese, come una vera influencer scarta i pacchetti mostrandoli ai suoi 2 milioni di fan, inizialmente scopre che nei pacchetti ci sono i classi regali: trucchi, vestiti, scarpe e gioielli ma a sorpresa Aurora trova tra i pensieri anche un sex toy, la reazione della ragazza è fantastica, invece di essere in imbarazzo si mette a ridere, spiazzando tutti, ironizza sull’accaduto dicendo “non è finita qui, lo faccio vedere? sicuri? non è che poi si scandalizzano?, la Ramazzotti finge di parlare con qualcuno vicino a lei ma in realtà è da sola nella sua stanza, alla fine decide di mostrare l’oggetto segreto.

Aurora Ramazzotti, il sex toy da parte di un fan

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzoti, decide di condividere il bizzarro regalo con i followers, increduli della reazione spontanea della ragazza che mostra il sex toy tenendo tra le mani la confezione ancora integra, segnale che non l’ha ancora provato e dice “siete pronti? va bene questo Lelo una marca spagnola“.

La Ramazzotti sembra aver preso bene l’arrivo di questo regalo inaspettato, dalle grandi dimensioni e dal colore blu elettrico, tanto da esclamare diverta “a me sembra avanguardia“, non sappiamo chi abbia fatto questo bel pensiero ad Aurora, ma tutti i fan si chiedono cosa ne penserà il suo fidanzato Goffredo?.

Sicuramente ad Aurora Ramazzotti il regalo è piaciuto e l’ha fatta sorridere, scopriremo se anche Goffredo sarà della stessa idea.

