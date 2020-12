Flavio Briatore non ci sta: “Questo è quello che hanno combinato, un disastro”

Flavio Briatore, di ritorno dal viaggio da Dubai insieme al figlio Nathan Falco, ha avuto uno sfogo con i follower di Instagram poche ore fa

L’imprenditore piemontese ha avuto uno sfogo su Instagram con i suoi follower dai toni molto duri. L’ex di Elisabetta Gregoraci da qualche giorno è tornato dal viaggio a Dubai con il figlio Nathan Falco. Impegni di lavoro lo stanno costringendo a spostamenti anche all’estero che hanno creato anche polemiche. Infatti in rete si è scatenata una polemica nei suoi confronti per aver portato negli Emirati Arabi il figlio. La risposta dell’ex manager di Formula Uno è stata netta. In un lungo post su Instagram ci ha tenuto a precisare che si è recato nei giorni scorsi a Dubai per impegni di lavoro, in particolare per seguire gli affari da vicino nel suo Billionaire da poco aperto negli Emirati Arabi. Cogliendo l’occasione per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme al figlio. Che in ogni caso, grazie alla didattica a distanza, non avrebbe perso nemmeno un giorno di lezione.

Flavio Briatore in questa emergenza Coronavirus non ha mai fatto mancare la sua voce, con feroci critiche anche verso il governo per come si sta gestendo la pandemia nel nostro paese. Per un momento l’imprenditore ha voluto mettere da parte le polemiche legate alla sua ex compagna Elisabetta Gregoraci che sta decidendo il suo destino nella casa del Grande Fratello Vip ed è tornato a preoccuparsi delle criticità del nostro paese. In una serie di Instagram Stories ha aggiornato i suoi follower sulla situazione meteo che ha investito parte dell’Italia. Con tanta neve che ha imbiancato molte regioni e che ha reso difficile la situazione. In un video in particolare ha mostrato la drammaticità della situazione sull’autostrada Milano Genova. Immagini che abbiamo postato sotto lasciando a voi i commenti.