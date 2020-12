Francesco Oppini, dopo aver sentito la madre Alba Parietti al telefono, pronto ad abbandonare il Gf Vip, Zorzi disperato per la decisione del telecronista sportivo, cerca di dissuaderlo, vediamo cosa si sono detti

Francesco Oppini, dopo aver ricevuto la notizia da Alfonso Signorini sul prolungamento del Gf Vip fino a inizio Febbraio, è entrato in depressione, il telecronista ha confessato di non riuscire a resistere così a lungo lontano dalla sua famiglia e dalla fidanzata, soprattutto dopo la sua affermazione di voler diventare padre.

Tommaso Zorzi ha più volte cercato di far cambiare idea a Francesco, i due infatti hanno stretto un forte legame, tanto che Zorzi ha confessato di non riuscire a proseguire la sua esperienza all’interno del reality senza di lui, ma vediamo come sono andate le cose.

Per i concorrenti è arrivato il momento di prendere una decisione, riguardo alla loro scelta di restare o meno all’interno del programma, decisione molto difficile e sofferta per alcuni di loro che non riescono ad accettare il fatto di passare le feste natalizie lontani dai loro affetti, Alfonso aveva dato libera scelta ai ragazzi sapendo quanto sia difficile, soprattutto per i genitori stare lontano dai propri figli, i concorrenti avevano firmato un contratto che è valido fino a prima di Natale, per questo ora devono decidere prima dello scadere del tempo, quale strada prendere.

Francesco Oppini è uno dei concorrenti che ha risentito di più questa notizia, Tommaso invece non ha affatto preso bene l’indecisione dell’amico con cui ha un bellissimo rapporto, tra alti e bassi i due hanno anche avuto diversi momenti critici per poi riappacificarsi e ritornare più legati di prima, ma proprio nelle ultime ore, come reso noto da Alba Parietti su instagram lei e il figlio si sarebbero sentiti al telefono, dopo la chiacchierata di Oppini con la madre, Francesco sembrerebbe ancora più deciso a lasciare il programma.

Francesco Oppini, dopo la telefonata con madre deciso a lasciare il Gf Vip, Zorzi disperato

Francesco Oppini sembrerebbe pronto ad abbandonare il reality, dopo la chiacchierata con la mamma, Alba Parietti, avrebbe ancora di più le idee chiare, a risentire della decisione sarebbe Tommaso Zorzi, che dopo la notizia si è disperato confessando ai compagni il suo malessere.

Alba Parietti ha condiviso un lungo post in cui spiega perché il figlio si sia deciso ad abbandonare il gioco, ha confessato che Francesco in questo momento non è felice essendo lontano dai suoi affetti, soprattutto dalla fidanzata Cristina Masini, Alba ha spiegato ai followers che Francesco è una persona buona, gentile e innamorato della sua donna per questo motivo il suo cuore sarebbe spezzato in due, dovendo fare una scelta così difficile.

Alba su Instagram ha dichiarato “a mio figlio ho detto di scegliere ciò che lo fa stare bene, non ho parlato del mio dolore per la sua mancanza, ho parlato di Cristina, dicendogli che qualsiasi scelta farà lei lo aspetterà, ho parlato dell’amore del pubblico che l’ha sostenuto, la stessa cosa che faccio da quando è nato, perché sono suo madre e una madre vuole solo la felicità del figlio“, la Parietti ha anche aggiunto di aver ricevuto parecchi insulti perché è ritenuta responsabile della scelta di suo figlio nel voler abbandonare il reality e si difende dicendo “ho lasciato libera scelta a mio figlio, dicendo che qualsiasi scelta prenderà noi lo sosterremo e aspetteremo con amore” e aggiunge che la scelta del figlio molto probabilmente sarà dettata di valori che gli ha trasmesso “del senso di rispetto, del dovere di mettere prima il cuore della vanità o ambizione personale“.

Francesco dopo le parole della madre sarebbe pronto a raggiungere i suoi affetti avendo troppa voglia di rivedere la fidanzata, in molti incolpano proprio la Parietti per la scelta del telecronista, ma ad avere un crollo emotivo per questa scelta è stato proprio Tommaso Zorzi, il quale si è nascosto sotto le coperte del suo letto cercando la consolazione tra le braccia di Maria Teresa Ruta.

I compagni hanno cercato di tirarlo su di morale spiegandogli che Francesco potrà rivederlo a Milano, una volta finito il programma, hanno anche cercato di fargli capire che un legame di amicizia come il loro resisterà alla lontananza di qualche settimana.

Scopriremo stasera se Francesco abbandonerà definitivamente il gioco per ricongiugersi alla famiglia, Tommaso comunque sarà consolato da Alex di Giorgio, uno sportivo gay, scelto apposta per lui.

