Miriam Leone, bellezza illegale che scatena Instagram: “Non esistono parole per definirti”

Miriam Leone ha scatenato Instagram: con la sua bellezza e sensualità ha raccolto migliaia di consenti. Il selfie del venerdì è stato illegale

L’attrice siciliana è apparsa in tutta la sua bellezza in un post su Instagram che ha fatto innamorare i suoi tanti follower, che crescono sempre di più sul web. Oggettivamente parliamo di una delle attrici più ricercate su tutto il panorama nazionale, con la sua celebrità che da tempo ha raggiunto vette impensabili fino a qualche anno fa. La sua esplosione sicuramente è arrivata con la serie su Sky 1994 dove il pubblico ha scoperto le sue doti fisiche ma anche una bellezza definita ‘illegale’. Insomma, tutto il successo che sta avendo in questi mesi è ampiamente meritato da una delle protagoniste del cinema italiano. A 35 anni, nel pieno della maturità artistica, la sua carriera appare ancora lunga e piena di successi ancora da conquistare. Adesso che ha trovato anche l’amore con il misterioso Paolo Cerullo, agli occhi dei fan appare ancora più bella ed irresistibile.

Miriam Leone è senza dubbio una delle protagoniste del web, con i suoi post che riescono a collezionare numeri importanti sin dalla pubblicazione. Una vera e propria regina di Instagram con i numeri che parlano di fama da influencer. La sua pagina ufficiale conta ben 1,3 milioni di follower che ne seguono passo dopo passo ogni sua pubblica uscita. Nel post che ha pubblicato poco fa è stata definita ancora una volta di una bellezza illegale, di quelle che fanno perdere la testa agli ammiratori. Il post in primo piano è stato un selfie che la diretta interessata ha definito dell’inizio settimana, senza per altro essere da sola: “Venerdì: selfie con fiori 🌹🌻”. La domanda che i follower si sono posti è stata sul chi le ha regalato quel mazzo di fiori. Si tratta di un omaggio del fidanzato Paolo Cerullo o di qualche fan che l’ha notata su qualche set? Voi cosa ne pensate?