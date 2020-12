Vediamo meglio insieme per quale motivo, il super amato Cristiano Malgioglio indossa sempre gli occhiali da sole anche al GF Vip.

Lui è uno degli ultimi entrati nella casa più spiata d’Italia, e stiamo parlando del super amato Cristiano Malgioglio.

Ma vediamo insieme, di capire per quale motivo indossa sempre gli occhiali da sole, domanda che in tantissimi si sono fatti.

Gf Vip Cristiano Malgioglio: svelato il perché ha sempre gli occhiali da sole

Come tutti sappiamo, il super amato ed apprezzato Cristiano Malgioglio ha varcato da pochissimi giorni la soglia de Gf Vip, ed ha portato una ventata di allegria e spensieratezza.

Ma in molti si sono fatti una domanda in particolare, su qualcosa che fa, o meglio indossa sempre il super amato Cristiano.

Per quale motivo, porta sempre dei bellissimi, e spesso eccentrici occhiali da sole? Il motivo lo aveva dichiarato lo stesso interessato in una intervista.

Ovviamente, anche le sue scelte per quanto riguarda l’abbigliamento sono sempre eccentriche e particolari, ma il dettaglio degli occhiali incuriosisce molto di più il pubblico che segue il Grande Fratello.

Cristiano, sembra che all’interno della casa del Gf abbia portato molte paia di occhiali, dalle varie forse e colori, quelli di ieri sera, ad esempio erano con una particolare montatura rossa, che riprendeva il suo abbigliamento.

Ma torniamo al motivo del perché li utilizza sempre, Cristiano aveva dichiarato di avere un problema con la luce, e che non riesce a rimanere per molto tempo senza una sorta di protezione per i suoi occhi, non aggiungendo ulteriori dettagli.

E voi avevate fatto caso a questa particolare scelta che ha dovuto fare Cristiano per un problema legato principalmente alla salute?