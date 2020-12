Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, lasciando tutti stupiti, la bravissima Romina Power, con queste poche parole.

Lei è una donna molto amata e stimata da moltissime persone, stiamo parlando di Romina Power, che è sempre molto attiva sul suo profilo social di Instagram.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, nello specifico.

Romina Power dichiara: “Ora vivrai felice nel tuo santuario”

In questi ultimi anni, la bellissima e bravissima Romina Power è stata molto attiva anche in campagne sociali, come la recente per evitare che un depuratore scaricasse le sue acque nel mare vicino Lecce.

Ma un’altra questione in particolare ha preso il cuore di Romina, ovvero il toro Casimiro, per il quale ha combattuto, cercando di trovare una nuova sistemazione, dopo che era stato salvato dal macello.

Come lei stessa ha dichiarato, nei giorni scorsi, il toro aveva iniziato il suo viaggio verso la meta definitiva a Nerola.

Un viaggio lungo oltre 6 ore, per arrivare in un posto dove potrà vivere tranquillo per tutto il resto della sua vita.

Ma torniamo a quello che ha pubblicato nelle ultime ore, ovvero una fotografia proprio di Casimiro che si trovano nel suo bel recinto

Le parole di Romina, accanto alla fotografia sono state le seguenti:

“Casimiro ha trovato la sua nuova casa e nuovi amici . Ora vivra’ felice nel santuario, “Capra libera tutti “

La fotografia, ha ricevuto molti segni d’ammirazione per il bellissimo gesto che ha mostrato Romina su Instagram.

E voi cosa ne pensate di queste belle immagini che ha pubblicato Romina Power sul toro Casimiro?